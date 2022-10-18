Помогают избежать мобилизации: в РФ вырос спрос на фальшивые удостоверения силовиков, – СМИ

По информации российских журналистов, в рунете и соцсетях стало намного больше предложений поддельных документов, подтверждающих наличие воинских званий.

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Россияне стали гораздо чаще покупать фальшивые удостоверения сотрудников силовых структур, а также другие документы, подтверждающие наличие воинских званий. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Как уточняется, ранее спроса на поддельные документы силовиков в РФ практически не было. Однако таких предложений в рунете и Telegram стало ощутимо много после начала мобилизации в стране-агрессоре.

Цена поддельных документов колеблется от 30 тыс. до 1,5 млн рублей [от 9 тыс. до 450 тыс. грн]. Их стоимость зависит от качества подделки и необходимости внесения данных в официальные базы.

Продавцы подделок пишут, что наличие таких фейковых удостоверений сотрудников прокуратуры, полиции, Следственного комитета и т.д. якобы поможет избежать мобилизации или, как минимум, получить распределение вне зоны боевых действий в Украине.

"Речь идет о документах, которые, как считают покупатели, могут позволить их владельцу устроиться в относительно безопасных зонах в случае мобилизации или вовсе получить отсрочку от службы", — прокомментировал глава компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров.

Из-за ухудшения экономической и социальной ситуации в России спрос на фальшивые удостоверения будет лишь расти. При этом за приобретение поддельного документа и его дальнейшее использование предусмотрена уголовная ответственность в виде тюремного заключения до года.

Между тем, в Госдуме РФ уже хотят обязать к призыву служащих Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств, так что поддельные документы российским уклонистам вряд ли помогут.

Напомним, в РФ хотят законно мобилизовать осужденных за тяжкие преступления. По словам правозащитников, российские военкоматы активно нарушают законодательство. Они предлагают подписывать контракты и мобилизовать людей с непогашенными судимостями.

Ранее Фокус писал, что партизаны в Курске предлагают сдаваться в плен мобилизованным россиянам.