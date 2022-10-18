Допомагають уникнути мобілізації: у РФ зріс попит на фальшиві посвідчення силовиків, — ЗМІ

За інформацією російських журналістів, у рунеті та соцмережах стало набагато більше пропозицій підроблених документів, що підтверджують наявність військових звань.

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Росіяни стали набагато частіше купувати фальшиві посвідчення співробітників силових структур, а також інші документи, які б підтверджували наявність військових звань. Про це пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на експертів з кібербезпеки.

Як уточнюється, раніше попиту на підроблені документи силовиків у РФ практично не було. Однак таких пропозицій у рунеті й Telegram стало відчутно більше після початку мобілізації в країні-агресорі.

Ціна підроблених документів коливається від 30 тис. до 1,5 млн рублів [від 9 тис. до 450 тис. грн]. Їхня вартість залежить від якості підробки та необхідності внесення даних до офіційних баз.

Продавці підробок пишуть, що наявність таких фейкових посвідчень працівників прокуратури, поліції, Слідчого комітету тощо нібито допоможе уникнути мобілізації або як мінімум отримати розподіл поза зоною бойових дій в Україні.

"Ідеться про документи, які, як вважають покупці, можуть дозволити їхньому власнику влаштуватися в відносно безпечних зонах у разі мобілізації або отримати відстрочку від служби", — прокоментував глава компанії "Інтернет-розшук" Ігор Бедеров.

Через погіршення економічної та соціальної ситуації в Росії попит на фальшиві посвідчення лише зростатиме. Водночас за придбання підробленого документа і його подальше використання передбачено кримінальну відповідальність у вигляді тюремного ув'язнення до року.

Також у Держдумі РФ уже хочуть зобов'язати до призову службовців Росгвардії, МНС та інших силових відомств, тож підроблені документи російським ухилянтам навряд чи допоможуть.

Нагадаємо, в РФ хочуть законно мобілізувати засуджених за тяжкі злочини. За словами правозахисників, російські військкомати активно порушують законодавство. Вони пропонують підписувати контракти та мобілізувати людей із непогашеними судимостями.

Раніше Фокус писав, що партизани в Курську пропонують здаватися в полон мобілізованим росіянам.