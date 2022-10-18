Пограбування та вбивства: у РФ хочуть законно мобілізувати засуджених за тяжкі злочини, — BBC

За словами правозахисників, російські військкомати активно порушують законодавство. Вони пропонують підписувати контракти та мобілізувати людей із непогашеними судимостями.

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Вже 18 жовтня Державна дума РФ дозволить мобілізувати на війну з Україною громадян, засуджених за тяжкі злочини. Про це пише ВВС.

Повідомляється, що наразі закликати їх до армії забороняє закон. Проте, як заявляють російські правозахисники, законодавство активно порушується військкоматами. Ініціативу запропонували голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов та перший заступник голови комітету Андрій Красов.

У законодавстві РФ тяжкі злочини – це, які можна отримати понад п'ять років позбавлення волі (грабунки, вбивства, розбій, збут і зберігання наркотиків).

Журналісти пишуть, що до РФ під заборону мобілізації потрапляють сотні тисяч людей із судимістю. Однак після того, як заборону знімуть, зможуть законно мобілізувати.

При цьому, як розповів журналістам російський юрист за умов анонімності, у РФ є масові випадки, коли таких людей мобілізують незаконно. Деяких змушують підписувати контракти, хоча закон РФ забороняє це.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія та Іран об'єдналися для протистояння із Заходом. Іран пише, що Іран позиціонує себе як захисник аутсайдерів на міжнародній арені. Росії він допомагає, оскільки Україна набагато популярніша за неї.

Ще нагадаємо, що Арестович розповів, що в Україні буде нова хвиля мобілізації. За словами радника ВП, Росія знайшла нові способи погіршити життя українців. Тому Київ просить Захід про збільшення постачання зброї.

Також повідомлялося, що український телеведучий розповів про обстріл Києва дронами-камікадзе. Сам журналіст залишився неушкодженим, адже вчасно спустився до кафе під землею.