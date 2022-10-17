"Почалася складна фаза": Арестович розповів, що в Україні буде нова хвиля мобілізації (відео)

За словами радника ОП, Росія знайшла нові способи погіршити життя українців. Тому Київ просить Захід про збільшення постачання зброї.

Related video

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації. Йдеться не лише про мобілізацію особового складу до ЗСУ, а й у політичному, соціальному, енергетичному планах. Про це Арестович розповів на каналі "Фейгін LIVE".

За словами радника ОП, розпочалася нова, друга фаза війни, яка є складнішою.

"Від нас буде потрібно знову мобілізація і психологічна, і військова, і політична. Цілком можливо, що колись попереду на нас чекає продовження мобілізації особового складу", — заявив Арестович.

Також під час ефіру радник ОП розповів, що Україна після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області "трохи розслабилася". Однак війна нікуди не поділася. Навіть, незважаючи на те, що мобілізовані російські солдати не навчені, вони все одно стріляють і їх багато.

"Якщо сюди приїде мільйон російських мобілізованих, то нам знадобиться мобілізація", — сказав Арестович.

Крім того, радник ОП укотре нагадав, що Захід постачає Україні зброю в недостатній кількості. За його словами, партнери Києва діють за планом, а не екстраординарно. Однак нові виклики, серед яких дрони-камікадзе, які Росія отримує від Ірану, можуть посилити поразку України.

[ + – ] Арестович про мобілізацію в Україні

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз закликає Захід дати Україні зброю в оренду. Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер рекомендував країнам-членам ЄС збільшити свою двосторонню військову допомогу Києву.

Ще нагадаємо, що в армії США завершують тести універсального броньовика в холодному кліматі Аляски. AMPV — це ціла родина універсальних машин для різних завдань. Саме на Алясці випробовували версію в медевакуаційному варіанті.

Також повідомлялося, що український телеведучий розповів про обстріл Києва дронами-камікадзе. Сам журналіст залишився неушкодженим, адже вчасно спустився до кафе під землею.