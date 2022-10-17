Витрати покриють: Євросоюз закликає Захід дати Україні зброю в оренду

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер рекомендував країнам-членам ЄС збільшити свою двосторонню військову допомогу Києву.

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Сьогодні Євросоюз збільшив свою військову допомогу Україні з Європейського фонду миру (EPF) на 500 млн євро. Так, загальна сума допомоги Києву з EPF становитиме 3,1 млрд євро. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Як пише німецьке видання Welt, голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер, зі свого боку, закликав країни-члени ЄС збільшити свою двосторонню військову допомогу Україні.

"Усі держави-члени повинні надати свою справедливу частку військової допомоги. Подальше коливання продовжить війну й коштуватиме життя ні в чому не винним громадянам України", — наголосив він.

Як уточнюється, європейський політик, мабуть, має на увазі Італію та Францію, чиї поставки озброєння Києву в Брюсселі вважають "абсолютно неадекватними".

У коментарі журналістам Макаллістер також зазначив, що Європарламент пропонує західним країнам надавати Україні сучасну зброю в оренду. При цьому, ЄС зможе покривати витрати на це, додав глава комітету.

Військова місія: ЄС як учасник війни

Видання також розмірковує на тему того, чи стає Євросоюз учасником війни в Україні після сьогоднішнього рішення про створення військової місії ЄС (EUMAM UA) для навчання українських солдат.

"ЄС посилює свою участь у війні в Україні, ризикуючи стати стороною конфлікту", — зокрема, пишуть журналісти.

Так, згідно з цим рішенням, щонайменше п'ять тисяч українських військовослужбовців пройдуть навчання з військової тактики, надання медичної допомоги та розмінування на спеціальній тренувальній базі в Німеччині. Навчальна програма має стартувати вже у другій половині листопада.

Як вважає видання, питання про те, чи буде ЄС стороною війни, після цього залишається відкритим. У березні цього року Бундестаг наголошував, що якби до постачання зброї Україні додалося навчання військових, можна було б говорити про те, що Німеччина вийшла із "безпечної зони невоєнних дій". Але як старт навчальної програми для українців подаватиметься Німеччиною наступного місяця ще не відомо.

Раніше Фокус розповідав, що Україна просила створити навчальну місію ЄС ще влітку минулого року на тлі активізації Росії у прикордонних районах. Однак тоді в Євросоюзі побоялися ухвалювати таке рішення. Знову про це публічно заговорили лише у серпні цього року.