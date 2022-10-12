Через рік після прохання: у ЄС ухвалили створення місії з підготовки українських військових, – ЗМІ

Штаб-квартири нової тренувальної місії будуть перебувати у Польщі та Німеччині. Україна просила її створити ще минулого року, але Європа тоді була не готова до цього.

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Посли Євросоюзу ухвалили створення спеціальної військової місії для допомоги Україні. Про це у Twitter пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

Місія створюється для навчання українських військових. Її штаб-квартири будуть у Німеччині та Польщі.

Наступного понеділка, тобто 17 жовтня, погодити початок роботи місії також мають міністри закордонних справ ЄС, після чого розпочнуться заходи щодо її запуску.

Що таке військова місія ЄС

Про плани щодо запуску військової місії для допомоги Україні наприкінці серпня розповів верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, вона дозволить проводити підготовку українських військовослужбовців на професійній тренувальній базі в одній із європейських країн.

Насправді Україна просила про це ще в липні минулого року, задовго до повномасштабного вторгнення.

Як написало німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на документи Європейської служби зовнішніх зв'язків, відповідну ініціативу у своєму листі до Жозепа Борреля озвучили керівники МЗС та Міноборони України. Прохання про створення військової місії під назвою "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні" (EUATM) прозвучало у зв'язку з напруженою ситуацією між Києвом та Москвою та військовою активністю Росії біля українських кордонів.

Як розповідало DW, ідея викликала резонанс у Євросоюзі. Справді, на рахунку ЄС є понад півтора десятки місій у різних країнах світу, проте більшість із них є цивільними. Створення військової місії у східноєвропейській країні здавалося справжнім викликом.

9 вересня зовнішньополітична служба ЄС презентувала робочий документ із різними варіантами допомоги Україні, разом з військовою місією, проте до її обговорення вирішили повернутися пізніше. Зрештою, ідею ні минулого року, ні на початку цього року так і не реалізували. Тепер же ЄС переглянула свою позицію і готова прискорити процес створення тренувальної бази для підготовки українських військових.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з міжнародних справ та оборони Жозеп Боррель перед зустріччю глав МЗС блоку 10 жовтня виступив із промовою, в якій визнав помилковість окремих підходів Євросоюзу та закликав до реформи політики організацій, зокрема у сферах оборони та енергетики.

11 жовтня президент Володимир Зеленський виступив на екстреному саміті "Великої сімки". Глава держави попросив лідерів G7 наростити допомогу Україні та підтримати проєкт гарантій безпеки держави.