Євросоюз хоче створити місію для тренування військових ЗСУ, — Боррель

Жозеп Боррель підтвердив, що тренуватимуть українських бійців в одній із країн, яка має з Україною спільні кордони.

Євросоюз найближчим часом створить спеціальну місію, яка тренуватиме українських військових на одній із баз у європейській країні. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 22 серпня після міжнародної конференції у Сантандері (Іспанія).

"Це буде важлива місія. Будь-яка місія має бути на рівні конфлікту. Це не маленька війна", — сказав Боррель.

За його словами, тренувальна база для українських військових розміститься в одній із сусідніх країн з нашою державою. У якій саме, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки не повідомив.

Найімовірніше, тренувальну базу можуть розмістити у Молдові, Румунії, Польщі чи Угорщині.

Боррель наголосив, що питання про створення місії обговорюватиметься на неформальному засіданні міністрів оборони країн Євросоюзу, яке відбудеться у Празі 29 серпня.

Крім того, Верховний представник Євросоюзу загострив увагу журналістів на тому, що українських військових уже навчають кілька європейських держав. Здебільшого ці тренування стосуються поводження зі зброєю, яку наша країна отримує як військову допомогу від союзників.

"Українські солдати вже проходять підготовку у Польщі, Чехії, Великій Британії та Франції. Ми поставляємо досить складне озброєння, для його експлуатації необхідна підготовка", — сказав Боррель.

Нагадаємо, Міноборони Великобританії підготує більше українських військових, ніж заплановані 10 тисяч осіб. Також багато країн погодилися допомогти Великій Британії у підготовці українців і направити на британські острови своїх інструкторів.

Також Фокус писав про те, що Німеччина розпочала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000. Зазвичай для навчання потрібно 40 днів, але за наявності навичок час може скоротитися.