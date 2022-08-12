Навчатимуть бійців ЗСУ "вікінги": Британія підготує понад 10 тис. українських військових

За словами голови британського Міноборони Бена Воллеса, все починалося з передавання простої вогнепальної зброї для ЗСУ та дискусій на кшталт: а чи не визнає хтось постачання зброї провокаційними. Через пів року ми вже обговорюємо, скільки вертольотів, літаків, РСЗВ з керованими ракетами та HIMARS Україна отримала від міжнародної спільноти.

Міноборони Великої Британії підготує більше українських військових, ніж заплановані 10 тисяч осіб. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на брифінгу в Копенгагені, де відбулася міжнародна конференція, присвячена зміцненню обороноздатності України. Про це повідомляє CNN.

"Думаю, зараз ми вже готові вийти за обумовлені межі. Ми тренуватимемо більше і довше", — заявив міністр.

Він також заявив, що більше країн погодилися допомогти Великій Британії у підготовці українців і відправити на британські острови своїх інструкторів.

"До нас їде багато вікінгів"

"Уже є підтвердження, коли Швеція погодилася відправити значну кількість військових, Норвегія анонсувала на конференції, що відправить деяких військовослужбовців, Данія надасть 130 військових і Фінляндія", — зазначив Воллес.

"Загалом, тепер у нас в Англії страшно багато вікінгів. Кілька століть тому це не віщувало б нічого хорошого, — пожартував міністр. — Зараз історія певною мірою повторюється. Більшість тренувальних занять проводитимуть скандинави".

Програма підготовки українських військових на базах в Англії

Британське оборонне відомство проводить програму підготовки військовослужбовців ЗСУ для передової. До жовтня прискорені курси протягом кількох тижнів (які зазвичай займають місяці) мали пройти 10 тисяч українців. Спочатку підготовка мала тривати протягом 4 місяців.

Захід не втомився від України

[ + – ] MLRS M270

За словами Бена Воллеса зусилля, спрямовані на зміцнення обороноздатності України, йдуть по висхідній.

"Немає ніякої втоми. Все починалося з передавання простої вогнепальної зброї та дискусій на кшталт: а чи не розцінять постачання зброї як провокацію. Через пів року ми вже говоримо про те, скільки вертольотів і літаків передало міжнародне співтовариство, скільки РСЗВ з керованими ракетами, скільки HIMARS. Якщо судити нас, за нашими справами, апетит зростає, а не знижується", — заявив британський міністр.

ЗСУ потрібні безперервні поставки

Глави Міноборони України Олексій Резніков на конференції зазначив, що в постачанні озброєнь має бути послідовність, тому що запаси на складах донорів України не нескінченні.

"Важлива комунікація. Потрібно інвестувати гроші у виробництво, наприклад, у Словаччині, Чехії, Латвії чи Литві, щоб розширювати можливості цих країн", — зазначив Резніков.

Нагадаємо, що Велика Британія відправить в Україну тисячі військових ЗСУ після підготовки. Британські інструктори перетворюють новобранців на бійців для передової. Спочатку програма підготовки була розрахована на 4 місяці.

Раніше Фокус повідомляв, що Швеція може розпочати випуск зброї для ЗСУ. У Міноборони скандинавської країни заявили, що спочатку потрібно налагодити виробництво артилерійських систем для ЗСУ. Сусідні з Україною країни вже готові допомогти.