Швеция может начать производить оружие для Украины, – глава Минобороны

Петер Хультквист считает, что прежде всего надо наладить выпуск артиллерийских систем и поставлять их ВСУ с производственных линий. Словакия, Польша и Чехия уже готовы помочь.

Швеция может заняться производством оружия для Украины, заводские линии можно разместить в нескольких странах. Такие планы озвучил министр обороны Швеции Петер Хультквист в общении с журналистами шведского телеканала SVT.

Прежде всего, по мнению министра, надо наладить выпуск артиллерийских систем. Словакия, Польша и Чехия уже сообщили о готовности помочь с производством оружия, добавил Хультквист.

Поставки произведенного для Украины оружия можно осуществить напрямую с производственных линий, подчеркнул шведский глава Минобороны.

"Мы рассчитываем, что конфликт будет длительным, поэтому поставки оружия (западными союзниками, – ред.) должны быть дополнены прямым производством", – заявил Хультквист.

Для этих целей, по словам министра, создадут фонд, куда страны смогут вносить деньги для производства оружия в Украине.

Поставки оружия в Украину – что передавала Швеция?

Швеция неоднократно помогала оружием Вооруженным силам Украины. В марте Стокгольм объявил о поставке 5 тыс. единиц противотанкового оружия и оборудования для разминирования.

Минобороны Швеции 3 июня сообщило о выделении нового пакета помощи Украине. В него вошел противокорабельный ракетный комплекс Robot 17. Снаряды этой системы наводятся по лазерной указке и бьют примерно на 8 км.

Швеция уже передала ВСУ 15 тыс. ракет для ПТРК, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов, оборудование для разминирования, 90 снайперских винтовок и 135 тыс. порций еды.

Напомним, что Великобритания собирается отправить в Украину дополнительные РСЗО MLRS M270 и ракеты к ним. Эти машины ВСУ уже успешно используют в боях против армии РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что если бы другие страны Евросоюза помогали Украине так же, как Германия, Россия давно бы захватила всю страну.