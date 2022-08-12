Швеція може почати виробляти зброю для України — голова Міноборони

Петер Гульквіст вважає, що насамперед треба налагодити випуск артилерійських систем і постачати їх ЗСУ з виробничих ліній. Словаччина, Польща та Чехія вже готові допомогти.

Швеція може зайнятися виробництвом зброї для України, заводські лінії можна розмістити в кількох країнах. Такі плани озвучив Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст у спілкуванні з журналістами шведського телеканалу SVT.

Насамперед, на думку міністра, треба налагодити випуск артилерійських систем. Словаччина, Польща та Чехія вже повідомили про готовність допомогти з виробництвом зброї, додав Гульквіст.

Постачання виробленої для України зброї можна здійснити безпосередньо з виробничих ліній, наголосив шведський голова Міноборони.

"Ми розраховуємо, що конфлікт буде тривалим, тому постачання зброї (західними союзниками, — ред.) має бути доповнене прямим виробництвом", — заявив Гульквіст.

Із цією метою, за словами міністра, створять фонд, куди країни зможуть вносити гроші для виробництва зброї в Україні.

Постачання зброї в Україну — що передавала Швеція?

Швеція неодноразово допомагала зброєю Збройним Силам України. У березні Стокгольм оголосив про постачання 5 тис. одиниць протитанкової зброї та обладнання для розмінування.

Міноборони Швеції 3 червня повідомило про виділення нового пакету допомоги Україні. До нього увійшов протикорабельний ракетний комплекс Robot 17. Снаряди цієї системи наводяться за лазерною указкою та б'ють приблизно на 8 км.

Швеція вже передала ЗСУ 15 тис. ракет для ПТРК, 5 тис. касок, 5 тис. бронежилетів, обладнання для розмінування, 90 снайперських гвинтівок і 135 тис. порцій їжі.

Нагадаємо, що Великобританія має намір відправити в Україну додаткові РСЗВ MLRS M270 і ракети до них. Ці машини ЗСУ вже успішно використовують у боях проти армії РФ.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що якби інші країни Євросоюзу допомагали Україні так само, як Німеччина, Росія давно б захопила всю країну.