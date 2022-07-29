Залужний показав застосування на фронті американських РСЗВ M270 (відео)

М270 — це старший брат HIMARS, що володіє вдвічі більшою кількістю ракет, але меншою мобільністю.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний опублікував відео із застосуванням MLRS M270 і подякою партнерам за допомогу. Про це повідомляється на сторінці командувача у "Фейсбуці".

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У відеоролику видно роботу екіпажу американського РСЗВ M270 — старшого брата HIMARS. MLRS відрізняється 12 направляючими для ракет замість 6, як HIMARS. У відеоролику на ракетах видно написи, які нанесли бійці: "За Дніпро", "З Очакова", "За білявку" й інші.

Разом із екіпажем, який у М270 складається з трьох бійців, у військових є пес, який їх супроводжує. Наприкінці ролика видно пуск високоточних ракет, які летять складною траєкторією.

[ + – ] Траєкторія польоту ракети GMLRS

"Збройні сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку та допомогу. Разом до Перемоги!" —написав Залужний.

Що відомо про MLRS M270?

М270 — менш мобільний комплекс, ніж HIMARS, але на це є своя причина — на його борту розташовані 12 направляючих, а не 6 як, у HIMARS. Його максимальна швидкість становить 64 км/год. Весь пакет ракет випускається за 60 секунд. Виготовляється M270 на базі БМП Bradley. При цьому HIMARS і M270 стріляють однаковими ракетами.

Нагадаємо, за словами глави Міноборони Резнікова, HIMARS дозволив ЗСУ знизити інтенсивність ворожого вогню. Про постачання РСЗВ М270 заявляв Борис Джонсон 6 червня. Україна їх одержала безоплатно.