Залужний показав застосування на фронті американських РСЗВ M270 (відео)
М270 — це старший брат HIMARS, що володіє вдвічі більшою кількістю ракет, але меншою мобільністю.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний опублікував відео із застосуванням MLRS M270 і подякою партнерам за допомогу. Про це повідомляється на сторінці командувача у "Фейсбуці".
У відеоролику видно роботу екіпажу американського РСЗВ M270 — старшого брата HIMARS. MLRS відрізняється 12 направляючими для ракет замість 6, як HIMARS. У відеоролику на ракетах видно написи, які нанесли бійці: "За Дніпро", "З Очакова", "За білявку" й інші.
Разом із екіпажем, який у М270 складається з трьох бійців, у військових є пес, який їх супроводжує. Наприкінці ролика видно пуск високоточних ракет, які летять складною траєкторією.
"Збройні сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку та допомогу. Разом до Перемоги!" —написав Залужний.
Що відомо про MLRS M270?
М270 — менш мобільний комплекс, ніж HIMARS, але на це є своя причина — на його борту розташовані 12 направляючих, а не 6 як, у HIMARS. Його максимальна швидкість становить 64 км/год. Весь пакет ракет випускається за 60 секунд. Виготовляється M270 на базі БМП Bradley. При цьому HIMARS і M270 стріляють однаковими ракетами.
Нагадаємо, за словами глави Міноборони Резнікова, HIMARS дозволив ЗСУ знизити інтенсивність ворожого вогню. Про постачання РСЗВ М270 заявляв Борис Джонсон 6 червня. Україна їх одержала безоплатно.