Великобританія безплатно передасть Україні РСЗВ M270, — Джонсон

За словами британського прем'єр-міністра, Сполучене Королівство не може стояти осторонь, доки ЗС РФ рівняють із землею українські міста.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Великобританія безплатно передасть українській армії реактивні системи залпового вогню M270. Про це він написав у Твіттері.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста і вбиває ні в чому не винних мирних жителів", — заявив Джонсон.

Тому Сполучене королівство подарує Збройним силам Україні РСЗВ М270, щоб вони могли ефективно відбивати наступ російської армії.

Українська армія отримає гусеничні РСЗВ М270 та ракети М31А1, здатні вести високоточну стрільбу на відстань до 80 км. Як заявляють у Міноборони Британії, постачання цього озброєння радикально посилить можливості ЗСУ.

Навчання українські бійці проходитимуть на території Великобританії, щоб застосовувати установки максимально ефективно.

Нагадаємо, передачу РСЗВ М270 анонсував міністр оборони Бен Воллес.

1 червня стало відомо, що в новому пакеті військової допомоги США Україні будуть РСЗВ HIMARS — це мобільніша колісна установка з 6 ракетами.