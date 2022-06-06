Україна отримає ракетні установки M270 від Великої Британії (фото)

Прем'єр-міністр Великобританії анонсував, що в Україну прибуде РСЗВ дальністю 80 км. За його словами, це дозволить ЗСУ краще захистити себе від далекобійної артилерії ЗС РФ.

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Великобританія передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які здатні вражати ціль на відстані 80 кілометрів. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес, передає Reuters.

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Він заявив, що британська підтримка України змінюватиметься з розвитком тактики Росії на війні і додав, що M270 допоможуть українським військовим захиститися від далекобійної артилерії російських військ. Точної кількості анонсованої зброї він не назвав.

"Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування далекобійної артилерії, яку сили Путіна без розбору застосовували для знищення міст", — сказав він.

Що це за зброя

M270 — американська універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ і установка для запуску тактичних ракет. Вона може вражати цілі на відстані від 32 до 300 км. Це залежить від типу ракети. РСЗВ призначена для виконання бойових завдань ураження та знищення із закритих вогневих позицій вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв'язку та інших площинних цілей. Усього в одному пакеті є 12 ракет.

[ + – ] РСЗВ М270

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що у новому пакеті військової допомоги США Україні будуть РСЗВ HIMARS, які мають дальність близько 70 км. Крім того, Київ отримає гаубиці, вертольоти, тисячі Javelin та Stinger, а також нову партію дронів-убивць Switchblade.

5 червня Греція оголосила, що передасть Україні рекордну кількість зброї. Так, наша країна отримає БМП і заряди до них, ПЗРК Stinger, протитанкові ракети, а також автомати.