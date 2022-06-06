Украина получит ракетные установки M270 от Великобритании (фото)

Министр обороны Великобритании анонсировал, что в Украину прибудут РСЗО дальностью 80 км. По его словам, это позволит ВСУ лучше защитить себя от дальнобойной артиллерии ВС РФ.

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Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня M270, которые способны поражать цель на расстоянии 80 километров. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Reuters.

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Он заявил, что британская поддержка Украины будет меняться по мере развития тактики России на войне и добавил, что M270 помогут украинским военным защититься от дальнобойной артиллерии российских войск. Точное количество анонсированного оружие он не назвал.

"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую силы Путина без разбора применяли для уничтожения городов", — сказал он.

Что это за оружие

M270 — американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. Она может поражать цели на расстоянии от 32 до 300 км. Это зависит от типа ракеты. РСЗО предназначена для выполнения боевых задач по поражению и уничтожению с закрытых огневых позиций грузовых автомобилей, легкобронированных бронетранспортеров, а также командных пунктов, узлов связи и других плоскостных целей. Всего в одном пакете имеется 12 ракет.

[ + – ] РСЗО М270

Напомним, 1 июня стало известно, что в новом пакете военной помощи США Украине будут РСЗО HIMARS, которые имеют дальность около 70 км. Кроме того, Киев получит гаубицы, вертолеты, тысячи Javelin и Stinger, а также новую партию дронов-убийц Switchblade.

5 июня Греция объявила, что передаст Украине рекордное количество оружия. Таким образом наша страна получит БМП и заряды к ним, ПЗРК Stinger, противотанковые ракеты, а также автоматы.