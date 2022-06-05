БМП, снаряды, Stinger: Греция передает Украине рекордное количество оружия

Министр обороны Панайотопулос заявил, что украинская сторона получает различное вооружения для борьбы с российской агрессией.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Греция поставляет "невиданное" количество вооружения Украине. Об этом заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос, сообщает ProNews.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как рассказал глава оборонного ведомства, Греция помогает Украине бороться с российской агрессией. Для этого ВСУ получает много различного оружия и снаряжения. В частности, передали или передадут следующие образцы:

122 БМП-1А1 и снаряды к ним

15 000 реактивных снарядов калибром 73-мм

2100 реактивных снарядов калибром 122-мм

20 000 автоматов АК-47

3,2 млн патронов калибра 7,62

60 ПЗРК Stinger

17 000 снарядов для РСЗО калибром 155-мм

1100 противотанковых ракет РПГ-18.

Для таких объемов поставок привлекли шесть транспортных самолетов греческой армии, 10 канадских и пять из Новозеландии.

Напомним, Греция согласилась передать БМП-1 Украине в обмен на немецкие "Мардеры" по схеме 1 к 1.

Важно