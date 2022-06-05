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Военный Фокус Российско-украинская война

БМП, снаряды, Stinger: Греция передает Украине рекордное количество оружия

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греческая помощь украине
Украина получит свыше 100 БМП-1А1 из Греции

Министр обороны Панайотопулос заявил, что украинская сторона получает различное вооружения для борьбы с российской агрессией.

Греция поставляет "невиданное" количество вооружения Украине. Об этом заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос, сообщает ProNews.

Как рассказал глава оборонного ведомства, Греция помогает Украине бороться с российской агрессией. Для этого ВСУ получает много различного оружия и снаряжения. В частности, передали или передадут следующие образцы:

  • 122 БМП-1А1 и снаряды к ним
  • 15 000 реактивных снарядов калибром 73-мм
  • 2100 реактивных снарядов калибром 122-мм
  • 20 000 автоматов АК-47
  • 3,2 млн патронов калибра 7,62
  • 60 ПЗРК Stinger
  • 17 000 снарядов для РСЗО калибром 155-мм
  • 1100 противотанковых ракет РПГ-18.

Для таких объемов поставок привлекли шесть транспортных самолетов греческой армии, 10 канадских и пять из Новозеландии.

Напомним, Греция согласилась передать БМП-1 Украине в обмен на немецкие "Мардеры" по схеме 1 к 1.

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