БМП, снаряды, Stinger: Греция передает Украине рекордное количество оружия
Министр обороны Панайотопулос заявил, что украинская сторона получает различное вооружения для борьбы с российской агрессией.
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Греция поставляет "невиданное" количество вооружения Украине. Об этом заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос, сообщает ProNews.
Как рассказал глава оборонного ведомства, Греция помогает Украине бороться с российской агрессией. Для этого ВСУ получает много различного оружия и снаряжения. В частности, передали или передадут следующие образцы:
- 122 БМП-1А1 и снаряды к ним
- 15 000 реактивных снарядов калибром 73-мм
- 2100 реактивных снарядов калибром 122-мм
- 20 000 автоматов АК-47
- 3,2 млн патронов калибра 7,62
- 60 ПЗРК Stinger
- 17 000 снарядов для РСЗО калибром 155-мм
- 1100 противотанковых ракет РПГ-18.
Для таких объемов поставок привлекли шесть транспортных самолетов греческой армии, 10 канадских и пять из Новозеландии.
Напомним, Греция согласилась передать БМП-1 Украине в обмен на немецкие "Мардеры" по схеме 1 к 1.Важно