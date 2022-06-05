БМП, снаряди, Stinger: Греція передає Україні рекордну кількість зброї

Міністр оборони Панайотопулос заявив, що українська сторона отримує різноманітні озброєння для боротьби з російською агресією.

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Греція постачає "небачену" кількість озброєння Україні. Про це заявив міністр оборони країни Нікос Панайотопулос, повідомляє ProNews.

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Як розповів голова оборонного відомства, Греція допомагає Україні боротися з російською агресією. Для цього ЗСУ отримує багато різної зброї і спорядження. Зокрема, передали або передадуть такі зразки:

122 БМП-1А1 та снаряди до них;

15 000 реактивних снарядів калібром 73-мм;

2 100 реактивних снарядів калібром 122-мм;

20 000 автоматів АК-47;

3,2 млн патронів калібру 7,62;

60 ПЗРК Stinger;

17 000 снарядів для РСЗВ калібром 155-мм;

1 100 протитанкових ракет РПГ-18.

Для таких обсягів поставок залучили шість транспортних літаків грецької армії, 10 канадських і 5 із Новозеландії.

Нагадаємо, Греція погодилася передати БМП-1 Україні в обмін на німецькі "Мардери" за схемою 1 до 1.

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