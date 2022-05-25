Грецька вогонь: РПГ, автомати, ракети. Як Афіни підтримують українську армію

Надіславши автомати, РПГ та некеровані ракети, Греція вже увійшла до довгого списку країн, які надали військову підтримку Україні. Ця підтримка не надто помітна, проте в сукупності це значний внесок у справу перемоги українців.

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На сьогодні майже всі країни-члени ЄС і НАТО тією чи іншою мірою надали військову підтримку Україні в її боротьбі з російською армією. Хоча найбільшу громадську увагу привернула передача Словаччиною батареї ЗРК С-300ПМУ та постачання США та Великобританією ПТРК Javelin і NLAW, багато інших країн також зробили свій внесок.

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Однією з таких країн стала Греція, яка зобов'язалася надати військову допомогу Україні вже 27 лютого. Допомога включала 20 тисяч автоматів Калашникова, 815 одноразових ракетних установок РПГ-18 та невідому кількість 122-мм некерованих ракет. Незабаром після цього в Україну було відправлено щонайменше два літаки з озброєнням і боєприпасами, тому ця зброя вже використовується проти російських військ.

Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений постачанню грецького озброєння для ЗСУ.

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Із того часу Грецію неодноразово згадували як можливе джерело додаткових систем озброєння для української армії.

Зокрема, Греція має у своєму розпорядженні величезний арсенал зброї радянського виробництва, з якою українські війська вже знайомі (на відміну від більшості західних типів озброєнь, що їх постачають нині). Серед них — ЗРК С-300ПМУ-1, "Тор-М1" і 9К33 "Оса", а також реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), бойові броньовані машини (ББМ) та інше обладнання. Безперечно, з цієї причини США розглядали Грецію як потенційне джерело радянської зброї, яка могла б негайно надійти на озброєння.

Аналогічні плани будувалися й щодо Кіпру про постачання ЗРК "Бук-М1" і "Тор-М1". Тим не менш, на початку квітня грецький уряд офіційно відмовився від постачання такого озброєння на тій підставі, що він ставить під загрозу власну обороноздатність країни, а пізніше підтвердив відсутність намірів надсилати додаткове військове обладнання в Україну.

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Хоча заяви грецького уряду напевно розчарували Україну, у якої мало інших можливостей придбати далекобійніші ЗРК типу "Тор" і "Бук", Греція ризикує серйозно послабити свої позиції проти Туреччини, втративши сучасну зброю типу "Оси" й "Тор-М1". США пообіцяли виплатити компенсацію країнам, які вирішать постачати Україні висококласну зброю, або тимчасово розгорнути в цих країнах американське озброєння. Але насправді дуже мало західних систем можуть замінити ті, що нині використовуються в Греції. Грецькі збройні сили не змогли б дозволити собі придбати нові системи через обмежене фінансування, а постачання запасних систем зі США, як очікується, викличе запеклі заперечення з боку Туреччини.

Греція є єдиною країною НАТО, яка експлуатує ЗРК "Тор". Утім, Польща, Болгарія та Румунія також мають значну кількість систем 9К33 "Оса" і тому є розумнішими джерелами такого озброєння.

Зокрема, С-300ПМУ-1 є одним із найцінніших активів Греції (принаймні, на папері). С-300ПМУ-1, які Греція отримала від Кіпру в результаті кіпрської ракетної кризи наприкінці 1990-х років, буксируються напівпричепами КрАЗ-260Б, на відміну від важчих гусеничних машин або вантажівок МАЗ-543М, які часто використовують у зв'язці із С-300. Розгортання одних лише радарних систем ПМУ-1 може зайняти до двох годин, що значно знижує їхню тактичну мобільність і наражає ці системи на загрозу з боку російських БПЛА. Україна вже переконалася в цьому на власному досвіді, втративши в перші дні війни 12 напівпричіпних пускових установок 5П851А, які використовуються зі ЗРК С-300ПТ.

[ + – ] Грецька батарея С-300ПМУ-1, яка зараз розміщена на острові Крит

Хоча постачання близько 20 тисяч автоматів Калашникова, 815 РПГ-18 і 122-мм некерованих реактивних снарядів для РСЗВ БМ-21 або RM-70 не дотягують до постачань важчого озброєння, ця зброя все ж таки становить певний інтерес. Наприклад, історія того, як Греція отримала 20 тисяч автоматів АК, щонайменше інтригує.

За домайданного уряду Януковича Україна прагнула заробити на тіньових угодах зі зброєю, не особливо цікавлячись покупцями. Коли грецька влада отримала інформацію про те, що судно "Нур-М", яке йшло під прапором Сьєрра-Леоне до пункту призначення в Туреччині, насправді перевозило озброєння, призначене для Сирії або Лівії, невідомо, якій стороні в цих країнах призначалася зброя. Тому анонімний український чиновник заявив, що про угоду проговорився не хто інший як Росія.

Вантаж із 56 контейнерів зі зброєю, включаючи 20 тисяч автоматів АК, донедавна перебував під арештом у Греції. Таким чином, завадивши Україні експортувати цю зброю, Греція повернула її в Україну, де її використовують у війні проти російської армії замість нескінченних громадянських воєн у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Ще десять років тому ніхто й не міг подумати про таке.

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Крім різних типів російських систем ППО, Греція також має різноманітний арсенал інших систем озброєння радянського виробництва, включаючи модернізовані бойові машини піхоти БМП-1А1 "Ост", більше сотні 122-мм РСЗВ РМ-70, протитанкові керовані ракети (ПТУР) 9М111 "Ф та 9М133 "Корнет", а також гармати ЗУ-23. Всі ПТРК, крім "Корнета", були отримані із запасів колишньої НДР, а це означає, що Греція має запросити дозвіл Німеччини на їх передачу Україні. Оскільки Україна вже отримала значну кількість БМП-1 з Польщі та Чехії, а також сотні БТР із кількох інших країн, дозвіл Німеччини буде не найбільшою перешкодою, проте це постачання може вважатися надмірним.

Рішення грецького уряду не постачати додаткове озброєння, зокрема ЗРК, безперечно, розчарує Україну. Однак це цілком очікувано з огляду на весь контекст ситуації. Поставивши автомати, РПГ та некеровані ракети, Греція вже увійшла до довгого списку країн, які надали військову підтримку Україні. Ця підтримка не надто привертає увагу громадськості, але разом зробить значний внесок у справу українців.

[ + – ] Грецький солдат

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