Єдина мешканка грецького острова отримала несподіваний подарунок (фото)

Журналіст Василіос Сарібалідіс подарував пенсіонерці тварину, про яку вона мріяла. Тепер Ірен Кацотурчі зможе долати важкодоступні ділянки острова і не почуватися самотньою.

80-річна Ірен Кацотурчі, відома як місис Рініо, єдина мешканка віддаленого грецького острова Кінарос, нещодавно отримала зворушливий подарунок — віслюка, який стане її новим компаньйоном і помічником. Новину про незвичайний подарунок 19 листопада через Facebook повідомив журналіст Васіліос Сарібалідіс.

"Після довгих зусиль і допомоги безлічі друзів, які вірили, що ми зможемо виконати обіцянку, осел, про який мріяла пані Рініо, нарешті прибув на Кінарос", — написав Сарібалідіс.

Він також опублікував фотографії, де місис Рініо з радістю зустрічає тварину. На його думку, віслюк не тільки стане їй другом, а й допоможе долати важкодоступні ділянки острова, де одна з останніх представниць старшого покоління продовжує вести традиційний спосіб життя.

Багато користувачів соцмереж були зворушені несподіваним подарунком для самотньої пенсіонерки Фото: Facebook

Багато користувачів соцмереж були зворушені несподіваним подарунком для самотньої пенсіонерки:

"Ви були і залишитеся справжнісінькою людиною за характером і душею! Спасибі всім, хто вірив і допомагав втілити в життя цей складний проєкт, результатом якого стала посмішка цієї жінки";

"Молодці! Те, що не можуть зробити люди в кабінетах, робите ви";

"Браво Василіос. Найпростіші речі для звичайних людей можуть приносити й приносять їм величезну радість".

Історія життя на Кінаросі

Місис Рініо народилася на острові Аморгос, а її дитинство пройшло на Кінаросі. Пізніше, вийшовши заміж, вона разом із сім'єю жила на острові Калімнос, а потім переїхала до Австралії. Однак через роки пара вирішила повернутися на батьківщину і влаштувалася на Кінаросі — невеликому і віддаленому острові в Егейському морі, за 160 миль на південний схід від Афін (Греція).

Після смерті чоловіка у 2013 році місис Рініо залишилася на острові одна, продовжуючи вести відокремлений спосіб життя. Тепер, завдяки подарованому ослу, її дні стануть трохи яскравішими та легшими.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік "випадково" купив 200-річний занедбаний особняк і перетворив його на будинок мрії. Тайлер Болдін взяв участь в аукціоні й, несподівано для себе, здобув перемогу в напружених торгах. Разом із дружиною він став власником старовинного будинку, ремонт якого зайняв чотири роки.

Також стало відомо, що жінка не полетіла у відпустку своєї мрії через "несправедливе" правило аеропорту. У Рене Рідер виникли проблеми під час пересадки. Після проходження контролю безпеки співробітники аеропорту звернули увагу на її паспорт і зажадали провести додаткову перевірку.