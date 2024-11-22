Единственная жительница греческого острова получила неожиданный подарок (фото)

Журналист Василиос Сарибалидис подарил пенсионерке животное, о котором она мечтала. Теперь Ирен Кацотурчи сможет преодолевать труднодоступные участки острова и не чувствовать себя одинокой.

80-летняя Ирен Кацотурчи, известная как миссис Ринио, единственная жительница удаленного греческого острова Кинарос, недавно получила трогательный подарок — осла, который станет ее новым компаньоном и помощником. Новость о необычном подарке 19 ноября через Facebook сообщил журналист Василиос Сарибалидис.

"После долгих усилий и помощи множества друзей, которые верили, что мы сможем выполнить обещание, осел, о котором мечтала госпожа Ринио, наконец прибыл на Кинарос", — написал Сарибалидис.

Он также опубликовал фотографии, где миссис Ринио с радостью встречает животное. По его мнению, осел не только станет ей другом, но и поможет преодолевать труднодоступные участки острова, где одна из последних представительниц старшего поколения продолжает вести традиционный образ жизни.

Многие пользователи соцсетей были тронуты неожиданным подарком для одинокой пенсионерки Фото: Facebook

Многие пользователи соцсетей были тронуты неожиданным подарком для одинокой пенсионерки:

"Вы были и останетесь самым настоящим человеком по характеру и душе! Спасибо всем, кто верил и помогал воплотить в жизнь этот сложный проект, результатом которого стала улыбка этой женщины";

"Молодцы! То, что не могут сделать люди в кабинетах, делаете вы";

"Браво Василиос. Самые простые вещи для обычных людей могут приносить и приносят им огромную радость".

История жизни на Кинаросе

Миссис Ринио родилась на острове Аморгос, а ее детство прошло на Кинаросе. Позже, выйдя замуж, она вместе с семьей жила на острове Калимнос, а затем переехала в Австралию. Однако спустя годы пара решила вернуться на родину и обосновалась на Кинаросе — небольшом и удаленном острове в Эгейском море, в 160 милях к юго-востоку от Афин (Греция).

После смерти мужа в 2013 году миссис Ринио осталась на острове одна, продолжая вести уединенный образ жизни. Теперь, благодаря подаренному ослу, ее дни станут немного ярче и легче.

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