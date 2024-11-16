Женщина не полетела в отпуск своей мечты из-за "несправедливого" правила аэропорта (фото)

У Рене Ридер возникли проблемы во время пересадки. После прохождения контроля безопасности сотрудники аэропорта обратили внимание на ее паспорт и потребовали провести дополнительную проверку.

30-летняя Рене Ридер осталась разочарованной и опустошенной после того, как пропустила свой отпуск стоимостью 2000 австралийских долларов (54 тысячи гривен) из-за отказа авиакомпании посадить ее на рейс. Проблема возникла во время пересадки в Мельбурне, когда Рене летела на Бали из Австралии. Об этом пишет Daily Star.

После прохождения контроля безопасности сотрудники аэропорта обратили внимание на ее паспорт и потребовали провести дополнительную проверку.

Рене была отведена в сторону, где ей сообщили, что она не сможет продолжить полет, поскольку ее паспорт был признан слишком поврежденным. На странице с ее фотографией было обнаружено небольшое желтое пятно возле даты истечения срока действия и несколько черных отметок, которые напоминали следы от ручки.

На страницах паспорта заметили желтое пятно и черные пятна Фото: TikTok

По словам Рене, эти повреждения не мешали ей летать на Бали дважды в 2022 году, и в тот момент она не сталкивалась с подобными проблемами.

"Я чувствовала себя преступницей. Я так ждала этой поездки, мечтала об отдыхе на Бали, чтобы расслабиться и провести время в тропиках. Если бы я знала, что повреждения паспорта могут стать такой серьезной преградой, я бы заранее позаботилась о его замене", — рассказала Рене, выражая свое разочарование.

Инцидент не только оставил Рене без долгожданного отпуска, но и обернулся финансовыми потерями в размере 2000 австралийских долларов (54 тысячи гривен), что составило почти всю сумму ее путешествия. Более того, из-за того, что она не могла продолжить путь, женщина понесла дополнительные расходы на пересмотр маршрута и гостиницу.

Издание отмечает, что на Бали действуют одни из самых строгих в мире правил, касающихся повреждений паспортов, что может объяснить столь жесткое отношение к даже небольшим повреждениям документов. В случае с Рене, несмотря на ее многократные поездки и отсутствие инцидентов с повреждениями паспорта ранее, строгие требования к состоянию документов сыграли ключевую роль в недопущении ее на рейс.

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