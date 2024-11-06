Новый тренд из Италии: необычный сувенир на популярном курорте озадачил туристов (фото)

Продажи "воздуха в банке" стали продолжением маркетингового проекта Давиде Абигнейла, который начал с продажи постеров с видами озера Комо.

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В Италии появился новый и весьма необычный сувенир для туристов. Компания ItalyComunica начала продавать воздух с живописного озера Комо, популярного среди путешественников, по цене 9,90 евро за банку объемом 400 мл. Об этом пишет CNN.

По словам представителей компании, продукт содержит "100% натуральный воздух", собранный на берегах озера, которое славится своими захватывающими пейзажами и знаменитыми посетителями, такими как Джордж и Амаль Клуни. Здесь также снимали такие фильмы, как "Казино Рояль" и "Дом Гуччи".

Продажи "воздуха в банке" стали продолжением маркетингового проекта Давиде Абигнейла, который начал с продажи постеров с видами озера. Идея пришла к нему после медового месяца, когда он заметил популярность изображений Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в сувенирных лавках.

Продукт был задуман как забавный и легко транспортируемый сувенир, который туристы смогут забрать с собой.

"Это не просто вещь, а память, которую можно хранить в сердце", — поделился Абигнейл.

Продукт содержит "100% натуральный воздух", собранный на берегах озера Фото: Italycomunica srl

Однако идея получила неоднозначные отклики. Мэр Комо Алессандро Рапинезе отметил, что он предпочел бы, чтобы туристы увозили более традиционные сувениры, такие как знаменитые шелковые шарфы, но не возражает, если гости захотят захватить "частичку" Комо в банке.

Продажи консервированного воздуха также поддержала владелица книжного магазина в Комо Кьяра Писцителли, назвав продукт "настоящим открытием". Аналогичные продукты уже есть в других странах: в Неаполе продают воздух в баллончиках, а в Британии и Исландии подобные сувениры стали популярными среди туристов.

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