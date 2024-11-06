Новий тренд з Італії: незвичайний сувенір на популярному курорті спантеличив туристів (фото)

Продажі "повітря в банці" стали продовженням маркетингового проєкту Давіде Абігнейла, який розпочав із продажу постерів із краєвидами озера Комо.

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В Італії з'явився новий і вельми незвичайний сувенір для туристів. Компанія ItalyComunica почала продавати повітря з мальовничого озера Комо, популярного серед мандрівників, за ціною 9,90 євро за банку об'ємом 400 мл. Про це пише CNN.

За словами представників компанії, продукт містить "100% натуральне повітря", зібране на берегах озера, яке славиться своїми захопливими краєвидами та знаменитими відвідувачами, такими як Джордж і Амаль Клуні. Тут також знімали такі фільми, як "Казино Рояль" і "Дім Гуччі".

Продажі "повітря в банці" стали продовженням маркетингового проєкту Давіде Абігнейла, який розпочав із продажу постерів із краєвидами озера. Ідея прийшла до нього після медового місяця, коли він помітив популярність зображень Сан-Франциско і Лос-Анджелеса в сувенірних крамницях.

Продукт був задуманий як кумедний сувенір, який легко транспортується і який туристи зможуть забрати з собою.

"Це не просто річ, а пам'ять, яку можна зберігати в серці", — поділився Абігнейл.

Продукт містить "100% натуральне повітря", зібране на берегах озера Фото: Italycomunica srl

Однак ідея отримала неоднозначні відгуки. Мер Комо Алессандро Рапінезе зазначив, що він вважав за краще б, щоб туристи вивозили більш традиційні сувеніри, такі як знамениті шовкові шарфи, але не заперечує, якщо гості захочуть захопити "частинку" Комо в банці.

Продажі консервованого повітря також підтримала власниця книжкової крамниці в Комо К'яра Пісцителлі, назвавши продукт "справжнім відкриттям". Аналогічні продукти вже є в інших країнах: у Неаполі продають повітря в балончиках, а в Британії та Ісландії подібні сувеніри стали популярними серед туристів.

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