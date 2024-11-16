Жінка не полетіла у відпустку своєї мрії через "несправедливе" правило аеропорту (фото)

У Рене Рідер виникли проблеми під час пересадки. Після проходження контролю безпеки співробітники аеропорту звернули увагу на її паспорт і зажадали провести додаткову перевірку.

30-річна Рене Рідер залишилася розчарованою і спустошеною після того, як пропустила свою відпустку вартістю 2000 австралійських доларів (54 тисячі гривень) через відмову авіакомпанії посадити її на рейс. Проблема виникла під час пересадки в Мельбурні, коли Рене летіла на Балі з Австралії. Про це пише Daily Star.

Після проходження контролю безпеки співробітники аеропорту звернули увагу на її паспорт і зажадали провести додаткову перевірку.

Рене відвели вбік, де їй повідомили, що вона не зможе продовжити політ, оскільки її паспорт визнали занадто пошкодженим. На сторінці з її фотографією було виявлено невелику жовту пляму біля дати закінчення терміну дії та кілька чорних відміток, які нагадували сліди від ручки.

На сторінках паспорта помітили жовту пляму та чорні плями Фото: TikTok

За словами Рене, ці ушкодження не заважали їй літати на Балі двічі 2022 року, і на той момент вона не стикалася з подібними проблемами.

"Я почувалася злочинницею. Я так чекала цієї поїздки, мріяла про відпочинок на Балі, щоб розслабитися і провести час у тропіках. Якби я знала, що пошкодження паспорта можуть стати такою серйозною перепоною, я б заздалегідь подбала про його заміну", — розповіла Рене, висловлюючи своє розчарування.

Інцидент не лише залишив Рене без довгоочікуваної відпустки, а й обернувся фінансовими втратами в розмірі 2000 австралійських доларів (54 тисячі гривень), що склало майже всю суму її подорожі. Ба більше, через те, що вона не могла продовжити шлях, жінка понесла додаткові витрати на перегляд маршруту та готель.

Видання зазначає, що на Балі діють одні з найсуворіших у світі правил, що стосуються пошкоджень паспортів, що може пояснити настільки жорстке ставлення до навіть невеликих пошкоджень документів. У випадку з Рене, незважаючи на її багаторазові поїздки і відсутність інцидентів з пошкодженнями паспорта раніше, суворі вимоги до стану документів зіграли ключову роль у недопущенні її на рейс.

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