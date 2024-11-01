Британець, полишивши роботу і дім, почав жити в мінівені, попри думку родини (фото)

Чоловік втомився від одноманітного ритму життя, купив мінівен і поїхав подорожувати, взявши з собою своїх улюблених собак. Однак його сім'я не змогла прийняти його вибір.

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54-річний житель Великої Британії зважився на радикальний крок. Чоловік купив мінівен і поїхав у подорож світом, залишивши звичне життя і забезпечене майбутнє позаду. Про це пише The Sun.

У листі до редакції видання британець зазначив, що його рішення не зустріло розуміння у сім'ї, яка серйозно стурбована його ментальним здоров'ям.

Розлучений батько трьох дорослих дітей, британець понад 30 років працював бухгалтером, аж доки не зрозумів, що йому стало нестерпно жити в одноманітному ритмі, доки випадково не натрапив на відео про життя у фургоні.

"Щоранку я прокидався і виконував одні й ті самі завдання. Мені це просто остогидло. Я побачив ролі й зрозумів, що ця ідея захопила мене. Ніби все, про що я мріяв, було ось тут, у цьому фургоні", — сказав він.

Чоловік втомився від одноманітного ритму життя Фото: The Sun

Продавши будинок і полишивши роботу, він придбав мінівен і поїхав подорожувати, взявши з собою своїх улюблених собак. Однак родина відреагувала неоднозначно. Чоловік зазначив, що його діти вважають його вчинок нерозважливим і телефонують, переживаючи за його стан.

"Вони думають, що я з'їхав з глузду, але я вперше почуваюся по-справжньому щасливим", — додав він.

Редакція видання підтримала вибір чоловіка, порадивши родині проявити розуміння, адже кардинальні зміни не завжди зрозумілі близьким, але вони важливі для особистого щастя і гармонії.

Раніше Фокус повідомляв, що люди скаржаться на "сусідів із пекла", через яких хворіють їхні діти. Місцеві жителі кажуть, що сміття приваблює щурів і створює серйозні ризики для здоров'я дітей, багато хто з яких вже скаржиться на нездужання.

Також стало відомо, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Гаррісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.