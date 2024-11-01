Британец, оставив работу и дом, начал жизнь в минивэне, несмотря на мнение семьи (фото)

Мужчина устал от однообразного ритма жизни, купил минивэн и уехал путешествовать, взяв с собой своих любимых собак. Однако его семья не смогла принять его выбор.

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54-летний житель Великобритании решился на радикальный шаг. Мужчина купил минивэн и уехал в путешествие по миру, оставив привычную жизнь и обеспеченное будущее позади. Об этом пишет The Sun.

В письме в редакцию издания британец отметил, что его решение не встретило понимания у семьи, которая всерьез обеспокоена его ментальным здоровьем.

Разведенный отец троих взрослых детей, британец более 30 лет работал бухгалтером, пока не понял, что ему стало невыносимо жить в однообразном ритме, пока случайно не наткнулся на видео о жизни в фургоне.

"Каждое утро я просыпался и выполнял одни и те же задачи. Мне это просто опротивело. Я увидел роли и понял, что эта идея захватила меня. Будто все, о чем я мечтал, было вот здесь, в этом фургоне", — сказал он.

Мужчина устал от однообразного ритма жизни Фото: The Sun

Продав дом и оставив работу, он приобрел минивэн и уехал путешествовать, взяв с собой своих любимых собак. Однако семья отреагировала неоднозначно. Мужчина отметил, что его дети считают его поступок безрассудным и звонят, переживая за его состояние.

"Они думают, что я сошел с ума, но я впервые чувствую себя по-настоящему счастливым", — добавил он.

Редакция издания поддержала выбор мужчины, посоветовав семье проявить понимание, ведь кардинальные перемены не всегда понятны близким, но они важны для личного счастья и гармонии.

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