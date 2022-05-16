Контратака ЗСУ. Чому для наступу потрібна артилерія НАТО

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Сьогодні на озброєнні ЗСУ є гармати та гаубиці радянської розробки сімдесятих років. Майже немодернізовані. На той час це були непогані вироби. Але вони безнадійно застаріли — дальність, скорострільність і точність невисокі, стрільба потребує коригування. Відповідно, для ураження цілі необхідна безліч пострілів, а це дозволяє росіянам засікти нашу батарею та постаратися знищити її ударом у відповідь.

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Поки росіяни наступають на відкритій місцевості, наша артилерія працює ефективно. Насамперед за рахунок реактивних систем залпового вогню, що б'ють по майданах. Але тільки-но росіяни перейдуть до оборони на укріплених позиціях, картинка дзеркально зміниться. І вже наші війська стануть зручними мішенями для ворожого вогню.

Але це ще не всі проблеми. Йде природне зменшення знарядь — вони знищуються ворогом, виходять із ладу, їх уже починає бракувати. А у ворога практично невичерпні арсенали. Крім того, стволи радянських знарядь призначені приблизно на 1000 пострілів. Далі ствол зношується, різко падають точність і дальність. Зношений ствол треба міняти, але ми не маємо запасу.

І це не все. Щоб ви розуміли: день інтенсивної роботи фронтової артилерії — один-два ешелони снарядів. Про дефіцит боєприпасів, що наближається, після того, як у нас свого часу вибухнули п'ять складів, розповідати не потрібно.

Тепер про натовську ствольну артилерію, гаубиці насамперед. До речі, гаубиці відрізняються від гармат тим, що стріляють навісною траєкторією, снаряд прилітає на ціль зверху: як кажуть артилеристи, "падає за комір". І це дозволяє увражати добре окопаного ворога, що необхідно саме при наступальних діях.

Так ось, уже надані нам натовські знаряддя стріляють на 10-15 км далі, ніж російські, і за значно більшої точності.

Тобто, ми можемо вести прицільний вогонь, мінімально підставляючись під відповідь. При цьому розгортається та згортається західна артилерія для зміни позицій цілком оперативно. Але головна її перевага — це здатність стріляти по координатах цілі, які отримані з супутників, безпілотників або вводяться операторами вручну. Є напівавтоматичний режим стрільби, коли координати мети засікаються контрбатарейними радарами та безпосередньо вводять у систему управління зброї. У цьому режимі гаубиці необхідно лише підносити снаряди та смикати за шнур.

Саме гарантована точність без пристрілки, коли снаряд потрапляє в ціль, а не за п'ять метрів, є важливим при штурмі міської забудови. Адже ми захищаємо свою землю, своїх співгромадян, свої міста та селища та зобов'язані робити це з мінімальними руйнуваннями. До речі, на практиці з'ясувалося, що наші артилеристи освоюють натовську техніку навіть швидше, ніж передбачалося. Впевнений, що застосування винахідливими українцями цієї техніки в польових умовах відіграє такі бойові сценарії, про які творці знарядь навіть не замислювалися.

Все буде Україна!

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