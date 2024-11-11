Хто вирішить долю України: головні міфи про війну та мир після перемоги Трампа

АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ МІФИ

Бачу, як набирають популярності дві вигадки.

Перша — про якийсь "План миру" від Д. Трампа. Немає там жодного плану. Ще декілька місяців не буде. План — це реалістична пропозиція, яка значною мірою влаштовує основних гравців, якими у нашому разі є: США, Китай, Росія, Україна (порядок за можливостями впливу на ситуацію). І якщо перша пропозиція не спрацьовує, то передбачена друга, третя і так далі.

Президент Трамп сам не дуже схильний до створення планів, він швидше інтуїтивіст, який діє за відчуттям. Тому Трампу спочатку треба пройти інаугурацію, сформувати команду, дати доручення сформувати план на підставі консультацій, які активно відбуваються зараз, а потім його затвердити.

На все це потрібен час. А все, що зараз з’являється у ЗМІ та у висловлюваннях різних осіб, то фейки, політтехнологічні вкиди та провокації з метою вплинути на ситуацію, включно з боротьбою за близькість до новообраного президента США.

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Другий міф — це теза, що оскільки війна триває на території України, то Україна й має вирішувати умови, на яких можна зупинити бойові дії. Це після висловлювання президента В. Зеленського вже стало озвучувати наше МЗС.

Звучить наче переконливо, але насправді все зовсім навпаки. Світ прагматичний до цинізму: якщо війна йде на нашій території, то це означає, що ми не в змозі вигнати агресора з окупованих територій. І тому питання війни й миру за нас розглядатимуть ті, хто настільки сильні, що не допускають війну на території власних країн. Насамперед, США та Китай.

Для того, щоб про Україну не домовлялися без України, треба мати інші, переконливіші аргументи, аніж яскрава фраза спічрайтерів. Зокрема, іншу ситуацію на фронті, де недоімперія продовжує наступати.

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