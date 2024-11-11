Войовничий план Помпео, або "Фінський варіант": які варiанти перемир'я запропонує Трамп Україні

Про мирні плани Трампа.

Зараз, як гриби після дощу, зʼявляються зливи інформації про різноманітні мирні плани. Що насправді про них відомо на сьогодні?

1. У штабі Трампа є дві концепції. Причому обидві вони озвучені доволі давно. Перша — войовничий план Помпео і друга — квазі "фінський сценарій" аналітичного центру AFPI (America First Political Institute), який став прихистком для колишніх працівників адміністрації Трампа. Це дві прямо протилежні концепції. І повторюю, вони обидві озвучені людьми з оточення Трампа. Те, що Трамп не взяв Помпео в нову команду — нічого не означає. План є однією з опцій (полюсів) його підходів до України. Авторство не має жодного значення.

2. Перш ніж аналізувати ці підходи, ми маємо знати: Трамп сповідує переговорну концепцію "стратегічної невизначеності". І вона передбачає максимально широкий спектр переговорних опцій на кожному етапі переговорів. Багато хто вважає це божевіллям (авантюрності йому справді не позичати). Але саме ця широта спектра варіантів рішень максимально довго тримає візаві в напрузі.

3. Що потрібно Путіну від переговорів? Принциповими є три позиції: НАТО, лінія фронту і часткове зняття санкцій. Всі інші речі — опціональні. Хоча, звісно, він висуватиме безліч інших вимог. Але головне не це: він хоче зробити Україну останнім пунктом переговорів, наперед поставивши Іран, КНДР, КНР, уран з Нігеру тощо. Нашій дипломатії треба докласти максимум зусиль для того, щоб повернути нас у топ переговорів. І це один із надважливих викликів для нас.

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4. План Помпео — це накачування України зброєю, якщо Путін буде виставляти все нові та нові вимоги. Саме тому, між іншим, російський МЗС цього тижня виділив цю тему як окрему червону лінію.

5. План AFPI має такі пункти:

Україна не має шансів вступити до НАТО;

Путін повинен отримати гарантії часткового зняття санкцій;

створюється демілітаризована зона (не уточнюється, де саме і яка саме);

додаткові податки на продаж російських енергоносіїв мають оплатити реконструкцію України (цей та попередні два пункти – прямі цитати зі статті в Foreign Affairs авторів Richard Haass and Charles Kupchan)

Україна будує довготермінову систему архітектури безпеки (не уточнено, яку), яка дозволить надовго зберегти мир (зараз це перетворилося на міфічне патрулювання американо-британськими військами 1000-кілометрової буферної зони).

6. Ми можемо припустити такий базовий сценарій. Трамп спочатку йтиме в руслі плану AFPI, поставивши певні свої ультимативні речі перед Україною (цього тижня представник його команди доволі некрасиво назвав одну з цих ліній — кордони 1991 року). Паралельно, відповідні червоні лінії будуть озвучені Путіну, причому його попередять, що інакше вмикається план Помпео.

7. Вся ця історія — дуже неприємна для нас, але виторговувати кращі умови можливо лише за умови консолідації еліт (різних політичних поглядів) і народу. На жаль, поки що для нас здається фантастичною історія Дуди та Туска, які в питаннях спілкування зі США домовилися про спільні дії, попри явні внутрішньополітичні втрати для обох.

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