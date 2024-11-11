Воинственный план Помпео, или "Финский вариант": какие варианты перемирия предложит Трамп Украине

О мирных планах Трампа.

Сейчас, как грибы после дождя, появляются ливни информации о различных мирных планах. Что на самом деле о них известно на сегодняшний день?

1. В штабе Трампа существуют две концепции. Причем обе они озвучены довольно давно. Первая — воинственный план Помпео и вторая — квази "финский сценарий" аналитического центра AFPI (America First Political Institute), который стал прибежищем для бывших работников администрации Трампа. Это две прямо противоположные концепции. И повторюсь, они обе озвучены людьми из окружения Трампа. То, что Трамп не взял Помпео в новую команду — ничего не значит. План является одной из опций (полюсов) его подходов к Украине. Авторство не имеет никакого значения.

2. Прежде чем анализировать эти подходы, мы должны знать: Трамп исповедует переговорную концепцию "стратегической неопределенности". И она предполагает максимально широкий спектр переговорных опций на каждом этапе переговоров. Многие считают это безумием (авантюрности ему действительно не занимать). Но именно эта широта спектра вариантов решений максимально долго держит визави в напряжении.

3. Что нужно Путину от переговоров? Принципиальными есть три позиции: НАТО, линия фронта и частичное снятие санкций. Все остальные вещи являются опциональными. Хотя, конечно, он будет выдвигать массу других требований. Но главное не это: он хочет сделать Украину последним пунктом переговоров, наперед поставив Иран, КНДР, КНР, уран из Нигера и т. д. Нашей дипломатии надо приложить максимум усилий для того, чтобы вернуть нас в топ переговоров. И это один из важнейших вызовов для нас.

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4. План Помпео — это накачивать Украину оружием, если Путин будет выставлять все новые и новые требования. Именно поэтому, между прочим, российский МИД на этой неделе выделил эту тему как отдельную красную линию.

5. План AFPI имеет следующие пункты:

Украина не имеет шансов вступить в НАТО;

Путин должен получить гарантии частичного снятия санкций;

создается демилитаризованная зона (не уточняется, где именно и какая именно);

дополнительные налоги на продажу российских энергоносителей должны оплатить реконструкцию Украины (этот и предыдущие два пункта — прямые цитаты из статьи в Foreign Affairs авторов Richard Haass and Charles Kupchan)

Украина строит долгосрочную систему архитектуры безопасности (не уточняется какую), которая позволит надолго сохранить мир (сейчас это превратилось в мифическое патрулирование американо-британскими войсками 1000-километровой буферной зоны).

6. Мы можем предположить следующий базовый сценарий. Трамп сначала будет идти в русле плана AFPI, поставив определенные свои ультимативные вещи перед Украиной (на этой неделе представитель его команды довольно некрасиво назвал одну из этих линий — границы 1991 года). Параллельно, соответствующие красные линии будут озвучены Путину, причем его предупредят, что иначе включается план Помпео.

7. Вся эта история — очень неприятная для нас, но выторговывать лучшие условия возможно лишь при условии консолидации элит (разных политических взглядов) и народа. К сожалению, пока для нас выглядит фантастической история Дуды и Туска, которые в вопросах общения с США договорились о совместных действиях, несмотря на явные внутриполитические потери для обоих.

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