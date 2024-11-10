Обсуждали "скорое завершение войны" в Украине: Трамп позвонил Путину, — WP

Источники журналистов поделились, что инициатором звонка стал новоизбранный глава Белого дома. Украинское правительство якобы знало о намерениях республиканца.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп мог уже созвониться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Источники журналистов, которые знакомы с этим вопросом, утверждают, что телефонный разговор состоялся еще в четверг, 7 ноября. Политики обсудили войну в Украине.

Много деталей собеседник журналистов не стал раскрывать, однако есть информация, что инициатором разговора был именно Дональд Трамп и звонок он сделал со своего курорта во Флориде.

Новоизбранный глава Белого дома посоветовал президенту России не идти на эскалацию в Украине, ведь США имеют значительное военное присутствие в Европе.

Другие источники добавили, что оба политика говорили об общей цели, а именно — установление мира на европейском континенте. Дональд Трамп в свою очередь "выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить скорое разрешение войны в Украине".

В WP пишут, что звонок состоялся на фоне общей неопределенности того, как республиканец собирается "перестроить мировую дипломатическую шахматную доску" после того, как одержал победу на выборах президента.

Правительство Украины при этом знало о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин планируют поговорить и не возражало против этого, как рассказали знакомые с вопросом источники. В Киеве "давно поняли", что новый глава Белого дома пойдет на этот шаг и захочет дипломатически решить проблемы Украины.

Бывший американский чиновник, который также знал о звонке в Москву, поделился своим мнением на этот счет. Он считает, что Дональд Трамп не хочет официально вступать в должность 20 января в условиях нового кризиса в Украине, который может быть вызван эскалацией со стороны Кремля. Это "даст ему стимул не допустить обострение войны".

Напомним, 9 ноября сообщалось, что Дональд Трамп обдумывает план мирного урегулирования войны в Украине. План новоизбранного президента США предусматривает заморозку боевых действий по линии фронта. Патрулировать ее должны европейские силы без участия американцев.

8 ноября сообщалось, что Дональд Трамп признал, что не сможет заставить Украину пойти не уступки РФ, но есть нюанс. После выборов президента США политик уже провел ряд звонков с европейскими лидерами, в которых обсуждал вопрос переговоров для завершения войны. В ЕС обеспокоены, ведь помощь Украине может полностью лечь на их плечи.