Трамп признал, что не сможет заставить Украину пойти не уступки РФ, но есть нюанс, — СМИ

После выборов президента США Трамп уже провел ряд звонков с европейскими лидерами, в которых обсуждал вопрос переговоров для завершения войны. В ЕС обеспокоены, ведь помощь Украине может полностью лечь на их плечи.

Европейский союз рассматривает возможность увеличения помощи Украине, если будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп примет решение прекратить поддержку Киева. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Сейчас европейские лидеры пытаются понять, сможет ли континент самостоятелно обеспечивать Украину помощью, если в Вашингтоне прекратят это делать. Источники журналистов рассказали, что на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште чиновники говорили активно об этом. В то же время, пока нет официальных утверждений, что Белый дом действительно выберет новую тактику.

Помощь Украине: обещания Трампа и поддержка Европы

Еще во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп уверял, что может быстро прекратить боевые действия в Украине, но в то же время неоднозначно высказывался о продолжении военной помощи, если станет президентом.

В Европе это вызвало беспокойства, ведь если США перестанут поддерживать Киев, тогда эта обязанность перейдет в руки ЕС. Ни у кого нет уверенности в том, что будет дальше происходить.

"Если мы говорим о возможности мира сегодня, то это потому, что украинцы проявили необычайное мужество и потому, что Запад поддержал Украину. Тем не менее, мы увидим, как будет развиваться сценарий в ближайшие недели", — заявила во время выступления в Будапеште премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

ЕС является крупнейшим поставщиком помощи Украине, выделив 118 миллиардов евро, сообщал Кильский институт мировой экономики, в то время как США в общей сложности выделили 85 миллионов евро. За последний год поток денег сократился и Вашингтон выделил в 2024 году 17 миллиардов евро, а ЕС — почти в двое больше.

При этом, основная проблема даже не в деньгах, а военных ресурсах, которые продолжают в основном поступать из США и помогают снижать боевой потенциал ВС РФ.

"Некоторые утверждают, что Европе следует повременить до инаугурации Трампа в январе, чтобы узнать о его намерениях в отношении Украины, но другие говорят, что у лидеров нет такой роскоши, и Европейская комиссия должна подготовить предложения о том, как блок будет реагировать, если помощь США будет прекращена", — говорится в сообщении.

Трамп начал действовать: к чему готовиться Украине

Дональд Трамп уже начал первый раунд телефонных звонков с европейскими лидерами, пишут журналисты. В одном из них обсуждался вопрос того, как будущий глава Белого дома собирается подойти к вопросу переговоров с Владимиром Путиным, рассказал анонимный высокопоставленный чиновник.

Дональд Трамп в диалоге сразу дал понять, что не сможет просто так надавить на Украину и вынудить ее пойти на уступки России, не получив ничего взамен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который является сторонником Трампа, в свою очередь заявил о том, что Европа не сможет самостоятельно финансировать Украину в "проигранной войне", а Вашингтон, как он считает, точно откажется от поддержки Киева.

Несколькими днями ранее газета WSJ опубликовала детали "мирного плана" Трампа для Украины, где пошла речь об отказе от НАТО и замораживание фронта. По словам журналистов, один из вариантов мирного урегулирования конфликта также предусматривает эмбарго на поставки Украине оружия до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией.

8 ноября сообщалось, что приход Дональда Трампа к власти не станет "автоматической катастрофой" для Украины и НАТО. В ситуации с дальнейшей поддержкой Украины, считают эксперты, на решения Трампа могут повлиять такие советники, как бывший директор ЦРУ Майк Помпео и бывший советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.