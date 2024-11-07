Отказ от НАТО и замораживание фронта: WSJ публикует детали "мирного плана" Трампа для Украины

По словам журналистов, один из вариантов мирного урегулирования конфликта также предусматривает эмбарго на поставки Украине оружия до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией.

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Перед выборами президента США Дональд Трамп заявил, что остановит войну в Украине. Впрочем, сегодня неизвестно, каким именно образом он планировал это сделать. Советники предложили свои идеи, однако окончательное решение будет принимать только Трамп, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Одно из предложенных, по данным по крайней мере 3-х источников, заключается в том, что Киев обещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. В обмен на это США обещают продолжать поставлять ВСУ оружие для войны с РФ.

Также идея заключается в том, что войну заморозят, а стороны согласятся на демилитаризованную зону. При этом пока непонятно, кто будет контролировать эту территорию, но о том, что миротворческие войска будут включать в себя американские, речь не идет.

"Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но дуло пистолета будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть этим займутся поляки, немцы, британцы и французы", — сказал один из членов команды Трампа.

Другой план предусматривает отказ от поставок оружия в Украину до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется путем дипломатических переговоров.

"Владимира Зеленского, чья страна сильно зависит от США в плане военной и финансовой помощи, может быть легче заставить пойти на переговоры, но ему придется столкнуться с сопротивлением общественности, которая будет рассматривать уступку территории как капитуляцию перед Москвой", — пишет издание.

Пока что в Офисе президента Украины "мирный план" Трампа пока не комментировали.

Накануне президентских выборов в США Дональд Трамп утверждал, что угрожал Путину ударом по Москве. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в недавнем интервью объяснил, сможет ли Трамп выполнить свое обещание.