Відмова від НАТО та замороження фронту: WSJ публікує деталі "мирного плану" Трампа для України

За словами журналістів, один з варіантів мирного врегулювання конфлікту також передбачає ембарго на постачання Україні зброї доти, поки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією.

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Перед виборами президента США Дональд Трамп заявив, що зупинить війну в Україні. Втім, сьогодні невідомо, яким саме чином він планував це зробити. Радники запропонували свої ідеї, проте остаточне рішення ухвалюватиме тільки Трамп, пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

Одна із запропонованих, за даними принаймні 3-х джерел, полягає в тому, що Київ обіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років. В обмін на це США обіцяють продовжувати постачати ЗСУ зброю для війни з РФ.

Також ідея полягає в тому, що війну заморозять, а сторони погодяться на демілітаризовану зону. При цьому поки що незрозуміло, хто контролюватиме цю територію, але про те, що миротворчі війська включатимуть в себе американські, не йдеться.

"Ми можемо провести навчання і надати іншу підтримку, але дуло пістолета буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай цим займуться поляки, німці, британці та французи", — сказав один із членів команди Трампа.

Інший план передбачає відмову від постачань зброї в Україну доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Україна може спробувати повернути втрачені території, але робити це доведеться шляхом дипломатичних переговорів.

"Володимира Зеленського, чия країна сильно залежить від США в плані військової та фінансової допомоги, може бути легше змусити піти на переговори, але йому доведеться зіткнутися з опором громадськості, яка розглядатиме поступку території як капітуляцію перед Москвою", — пише видання.

Поки що в Офісі президента України "мирний план" Трампа поки не коментували.

Напередодні президентських виборів в США Дональд Трамп стверджував, що погрожував Путіну ударом по Москві. Ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба у нещодавньому інтерв'ю пояснив, чи зможе Трамп виконати свою обіцянку.