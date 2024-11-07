Путін вміє давати "задню": Кулеба розповів, чи зможе Трамп вдарити по Москві

Для американського політика головне робити проєкцію своєї сили всередині та зовні США. Він керуватиметься дуже важливим принципом – йому треба показати, що він сильніший за Джо Байдена, говорить ексочільник МЗС України.

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Попри те, що новообраний президент США Дональд Трамп свого часу пригрозив президенту РФ Володимиру Путіну, що "вдарить по центру бісової Москви", якщо Путін наважиться на вторгнення в Україну, це не значить, що його погроза буде виконана, а на українців ще чекають багато "неприємних" заяв від Трампа. Таку думку в інтервю "24 каналу" висловив ексочільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Ця заява дуже в стилі Дональда Трампа. Перше, що я думаю ми всі повинні пам'ятати, – це те, що не потрібно нікого демонізувати або зводити в якийсь суперпозитивний культ. Для Трампа головне робити проєкцію своєї сили всередині та зовні США. Він керуватиметься дуже важливим принципом – йому треба показати, що він сильніший за Байдена. Якщо ця заява сподобалась українцям, то маю попередити, що буде багато заяв, які не подобатимуться українцям. Вони викликатимуть у нас роздратування, емоції, але все треба сприймати спокійно", — сказав Кулеба.

Він додав, що заяви Трампа особливо на Путіна не діють, але якщо США підуть на конкретні рішення від США, які демонструватимуть, що ця заява має свій розвиток, тоді Путін почне дуже швидко реагувати.

"Ми знаємо, що Путін здатен давати "задню", тому це лише питання сильних рішень. Чому таких карколомних рішень немає зараз? Я вже відповів на це запитання – немає стратегії. Україна вже досягла великого результату, адже зараз вперше в історії з 1991 року на нашу державу ані Європа, ані США не дивляться через "російські окуляри". Раніше завжди нас поважали, шанували, плескали по плечу, стискали в обіймах, але будь-яке історичне рішення опиралось на те – а що скаже Москва, а що подумає Путін?", — сказав ексміністр МЗС.

Він додав, що зараз Україну почали сприймати як самодостатнього партнера, а РФ потрібно позбавити її імперської природи.

"Якщо перемагає Україна, це кінець російського імперського проєкту, Росія більше не буде імперією. Якщо перемагає Росія, то не буде української державності. Тобто ми, як держава, перестанемо існувати. Ось що насправді на кону. Для нашої перемоги потрібно, щоб ми були сильними всередині. І основний фокус, ще раз наголошую, не на партнерах має бути. Партнери можуть тільки доповнювати нашу внутрішню силу", — сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що 5 листопада Дональд Трамп переміг на виборах США і стане 47 президентом Сполучених Штатів Америки.