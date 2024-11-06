Дональд Трамп вдруге став президентом США, — ЗМІ

За підрахунками журналістів Fox News та The Hill, представник Республіканської партії отримав понад 270 голосів виборників, необхідних для перемоги у виборах. Ба більше, соратники Дональда Трампа мають перевагу у Сенаті та Палаті представників.

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Експрезидент США Дональд Трамп вдруге обійме цю посаду. Він здобув перемогу на президентських виборах у Сполучених штатах 5 листопада 2024 року. Про це повідомляє американське видання The Hill.

"Трамп отримав 270 необхідних виборців, і він стає президентом", — йдеться в повідомленні.

"Трамп став обраним президентом США", – також написало видання Reuters з посиланням на спікера Палати представників Джонсона.

Як пише видання, Трамп переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс на виборах, які ознаменувалися низкою несподіваних подій: кримінальний процес за участю Трампа під час кампанії, дві спроби вбивства експрезидента та зміна лідера демократів після того, як президент Байден вибув із перегонів.

Трамп отримав 270 голосів виборців, необхідних для перемоги в Білому домі, після приблизно 100-денного спринту кампанії між ним і Гарріс, при цьому опитування в семи ключових штатах, де відбувалася боротьба, показали дуже невелику розбіжність між двома кандидатами аж до дня виборів.

Колишній президент зрештою здобув переконливу перемогу, повернувши Джорджію назад у свою колону, утримуючи Північну Кароліну та зруйнувавши "блакитну стіну". Прогнозувалося, що він переможе з незначною кількістю голосів, чого йому не вдалося в 2016 році, а республіканці зробили це лише один раз з 1992 року.

Екзитполи показали, що Дональд Трамп досягнув величезних успіхів серед виборців-латиноамериканців, збільшивши свої переваги в сільській місцевості та майже зрівнявшись із Гарріс серед молоді.

Республіканець Трамп пообіцяв провести найбільшу операцію з депортації в історії країни, продовжити зниження податків, запровадити загальні мита на іноземний імпорт, скасувати захист для трансгендерної молоді, закрити Департамент освіти та стримувати екологічні норми. Він також дав зрозуміти, що намагатиметься наповнити свою адміністрацію лояльними прихильниками.

Обрання Трампа може дати президенту Республіканської партії шанс посилити консервативну владу у Верховному суді, оскільки республіканці повернули собі більшість у Сенаті. Вони забезпечили собі 51/100 місць у верхній палаті. У Палаті представників теж зберігають перевагу республіканці — 186 проти 160, які мають демократи.

Президент Сальвадора вже привітав Дональда Трампа з перемогою.

Раніше повідомлялося, як голосують в США сім штатів, які "коливаються". Станом на ранок 5 листопада, у шести з семи штатів перемагав Дональд Трамп.