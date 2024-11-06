Вибори президента США 2024: як голосують 7 штатів, які "коливаються"

За підрахунками опрацьованих бюлетенів, наразі у шести з семи штатів, що "коливаються", перемагає Дональд Трамп. Зазначимо, що це не остаточні результати виборів і ситуація може змінитись.

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У шести з семи штатів, які традиційно вважаються такими, що "коливаються" (голосують то за демократів, то за республіканців), зачинились виборчі дільниці. Фокус розповідає, хто лідирує у цих регіонах, згідно з інтерактивною мапою від Associated Press.

Інтерактивна мапа від Associated Press Фото: Скриншот

Північна Кароліна

Цей штат володіє 16 голосами виборщиків. Наразі там опрацювали 90% бюлетенів. За попередніми даними, перемогу у цьому штаті здобуває представник Республіканської партії Дональд Трамп — у нього 50,8% голосів виборців проти 48,1% — у Камали Гарріс.

Вісконсин

У Вісконсині підрахували 69% голосів.

Дональд Трамп отримав перевагу у менш ніж 2%, що говорить про те, що боротьба за 10 голосів виборщиків цього штату буде тривати до останнього.

Мічиган

У регіоні опрацьовано лише 39% від загальної кількості отриманих голосів. Поки що перевага на боці Дональда Трампа — 51,5%, у Камали Гарріс — 46,8%.

Перемога у цьому штаті дає 15 додаткових голосів виборщиків.

Джорджія

Один зі штатів, які "коливаються", що підрахував найбільшу кількість бюлетенів — 91%. Там з різницею у трохи більш як 125 000 голосів лідирує Дональд Трамп. Якщо ця тенденція збережеться до кінця підрахунку голосів, то ще 16 голосів виборщиків опиняться у скарбниці республіканця.

Аризона

Аризона порахувала половину бюлетенів і там Гарріс з Трампом йдуть нога в ногу. У Гарріс — 49,5%, у Трампа — 49,7%. Це означає, що наразі невідомо, кому дістануться 11 голосів виборщиків цього штату.

Пенсильванія

Саме Пенсильванія має найбільше голосів виборщиків серед усіх штатів, що "коливаються" — 19. Наразі там підрахували 76% бюлетенів. Протягом ночі штат ставав то демократичним, то республіканським. Зараз перевага у Дональда Трампа — 51,1%, проти 48% у Гарріс. Проте у кількісному співвідношенні Трамп випереджає Гарріс менш як на 200 тисяч голосів виборців, тому ситуація може змінитись.

Невада

Невада, яка має 6 голосів виборщиків, поки має відкриті виборчі дільниці, а тому інформації з цього штату ще не надходило.

Загалом станом на момент публікації матеріалу, Камала Гарріс може розраховувати на 192 голоси виборщиків, а Дональд Трамп на 230. Проте для перемоги кожному з них потрібно щонайменше 270 таких голосів.

Інфографіка Гарріс/Трамп Фото: Скриншот

Нагадаємо, американські астронавти проголосували за президента США з Міжнародної космічної станції.

Фокус також пропонує своїм читачам в режимі онлайн стежити за перебігом голосування в США.