Выборы президента США 2024: как голосуют 7 штатов, которые "колеблются"

По подсчетам обработанных бюллетеней, сейчас в шести из семи штатов, которые "колеблются", побеждает Дональд Трамп. Отметим, что это не окончательные результаты выборов и ситуация может измениться.

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В шести из семи штатов, которые традиционно считаются "колеблющимися" (голосуют то за демократов, то за республиканцев), закрылись избирательные участки. Фокус рассказывает, кто лидирует в этих регионах, согласно интерактивной карте от Associated Press.

Интерактивная карта от Associated Press Фото: Скриншот

Северная Каролина

Этот штат обладает 16 голосами выборщиков. Сейчас там обработали 90% бюллетеней. По предварительным данным, победу в этом штате одерживает представитель Республиканской партии Дональд Трамп — у него 50,8% голосов избирателей против 48,1% — у Камалы Харрис.

Висконсин

В Висконсине подсчитали 69% голосов.

Дональд Трамп получил преимущество в менее чем 2%, что говорит о том, что борьба за 10 голосов выборщиков этого штата будет продолжаться до последнего.

Мичиган

В регионе обработано лишь 39% от общего количества полученных голосов. Пока что преимущество на стороне Дональда Трампа — 51,5%, у Камалы Харрис — 46,8%.

Победа в этом штате дает 15 дополнительных голосов выборщиков.

Джорджия

Один из штатов, которые "колеблются", подсчитавший наибольшее количество бюллетеней — 91%. Там с разницей в чуть более 125 000 голосов лидирует Дональд Трамп. Если эта тенденция сохранится до конца подсчета голосов, то еще 16 голосов выборщиков окажутся в сокровищнице республиканца.

Аризона

Аризона посчитала половину бюллетеней и там Харрис с Трампом идут нога в ногу. У Харрис — 49,5%, у Трампа — 49,7%. Это означает, что пока неизвестно, кому достанутся 11 голосов выборщиков этого штата.

Пенсильвания

Именно Пенсильвания имеет больше всего голосов выборщиков среди всех штатов, которые "колеблются" — 19. Сейчас там подсчитали 76% бюллетеней. В течение ночи штат становился то демократическим, то республиканским. Сейчас преимущество у Дональда Трампа — 51,1%, против 48% у Харрис. Однако в количественном соотношении Трамп опережает Харрис менее чем на 200 тысяч голосов избирателей, поэтому ситуация может измениться.

Невада

Невада, которая имеет 6 голосов выборщиков, пока имеет открытые избирательные участки, а потому информации из этого штата еще не поступало.

Всего по состоянию на момент публикации материала, Камала Харрис может рассчитывать на 192 голоса выборщиков, а Дональд Трамп на 230. Однако для победы каждому из них нужно не менее 270 таких голосов.

Инфографика Харрис/Трамп Фото: Скриншот

Напомним, американские астронавты проголосовали за президента США с Международной космической станции.

Фокус также предлагает своим читателям в режиме онлайн следить за ходом голосования в США.