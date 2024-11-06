Американские астронавты проголосовали за президента с МКС: как им это удалось

Астронавтам удалось проголосовали благодаря специально принятому в 1997 году закону в штате Техас, который позволяет сделать выбор заочно с низкой околоземной орбиты.

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Четверо американских астронавтов с Международной космической станции Суни Уильямс, Бутч Уилмор, Дон Петтит и Ник Хейг проголосовали на президентских выборах США. Об этом пишет CNN.

"Не имеет значения, где вы сидите, стоите или плывете — главное, что вы голосуете!", — подписали астронавты фотографию с МКС.

Проголосовать астронавтам удалось благодаря готовому плану действий, который был у НАСА на подобные случаи. Специальный закон штата Техас от 1997 года, позволяет выполнить свой гражданский долг, проголосовав заочно с низкой околоземной орбиты.

"Перед тем, как отправить астронавтам бюллетени, сначала отправляется тестовый бюллетень с уникальным паролем. Учетные данные членов экипажа позволяют астронавтам получить доступ к защищенному бюллетеню. После успешного тестирования защищенный бюллетень отправляется как документ, который можно заполнить, чтобы астронавты могли сделать свой выбор, сохранить его и отправить обратно. После того, как астронавты проголосуют вживую, бюллетень возвращается, распечатывается и обрабатывается вместе с другими бюллетенями", — рассказал представитель окружной избирательной комиссии Росио Торрес-Сегура.

Бюллетени, заполненные в космосе, передаются на Землю так же, как большинство данных передается между космической станцией и центром управления полетами — зашифрованный текстовый документ отправляется на электронные адреса, после чего этот документ открывают с помощью пароля.

Напомним, аноним поставил на победу Трампа 18 миллионов долларов.

Фокус также предлагает своим читателям в режиме онлайн следить за ходом голосования в США.