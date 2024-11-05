Аноним поставил на победу Трампа 18 миллионов долларов (скриншот)

В случае победы пользователь платформы Polymarket с ником "zxgngl" получит 29,5 миллиона долларов.

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В США анонимный пользователь платформы Polymarket сделал очень крупную ставку на победу Дональда Трампа на выборах в США. Некто с ником "zxgngl" поставил 18 миллионов долларов. Об этом пишет CCN.

Ставки "zxgngl" на Polymarket Фото: Скриншот

В случае победы кандидата от республиканцев "zxgngl" получит около 29,5 миллиона долларов. Вероятно, сумма уменьшится после выплаты налогов. На данный момент это самая крупная ставка на Трампа на платформе.

Сообщается также, что таинственный пользователь вывел финансы с криптовалютной биржи Binance, чтобы поставить на Трампа. Причем сделал это в несколько приемов, начиная с октября.

Но он не единственный, кто делает миллионные ставки: некий "walletmobile" внес почти 5 миллионов долларов в USD Coin

28 октября ресурс Cointelegraph сообщил, что четыре из шести крупнейших аккаунтов, которые ставили на Трампа на платформе контролировались одной и той же организацией, известной как "Fredi9999", которая помогла повысить шансы Трампа до более чем 60,2%, купив акции "Да" на сумму более 20 миллионов долларов до 18 октября.

Ставки на Трампа Фото: Скриншот

Однако закономерности транзакций свидетельствуют о том, что счет "zxgngl" не связан со счетами, контролируемыми "Fredi9999".

Напомним, известный экстрасенс Атос Саломе из Бразилии, которого называют "Живым Нострадамусом", предсказал раскол США в том случае, если победит Дональд Трамп.