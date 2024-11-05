Анонім поставив на перемогу Трампа 18 мільйонів доларів (скріншот)

У разі перемоги користувач платформи Polymarket з ніком "zxgngl" отримає 29,5 мільйона доларів.

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У США анонімний користувач платформи Polymarket зробив дуже велику ставку на перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Хтось із ніком "zxgngl" поставив 18 мільйонів доларів. Про це пише CCN.

Ставки "zxgngl" на Polymarket Фото: Скриншот

У разі перемоги кандидата від республіканців "zxgngl" отримає близько 29,5 мільйона доларів. Ймовірно, сума зменшиться після виплати податків. Наразі це найбільша ставка на Трампа на платформі.

Повідомляється також, що таємничий користувач вивів фінанси з криптовалютної біржі Binance, щоб поставити на Трампа. Причому зробив це в кілька прийомів, починаючи з жовтня.

Але він не єдиний, хто робить мільйонні ставки: якийсь "walletmobile" вніс майже 5 мільйонів доларів у USD Coin

28 жовтня ресурс Cointelegraph повідомив, що чотири з шести найбільших акаунтів, які ставили на Трампа на платформі, були підконтрольні одній і тій самій організації, відомій як "Fredi9999", яка допомогла підвищити шанси Трампа до більш ніж 60,2%, купивши акції Yes на суму понад 20 мільйонів доларів до 18 жовтня.

Ставки на Трампа Фото: Скриншот

Однак закономірності транзакцій свідчать про те, що рахунок "zxgngl" не пов'язаний з рахунками, контрольованими "Fredi9999".

Нагадаємо, відомий екстрасенс Атос Саломе з Бразилії, якого називають "Живим Нострадамусом", передбачив розкол США в тому разі, якщо переможе Дональд Трамп.