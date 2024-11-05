"Живий Нострадамус" передбачив розкол США в разі перемоги Трампа, — Daily Mail

Атос Саломе з Бразилії, який раніше передбачив глобальний збій у роботі Microsoft, заявив, що США перебувають "на межі розпаду".

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Відомий бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають "живим Нострадамусом", раніше передбачив пандемію коронавірусу, смерть королеви Єлизавети і ще кілька важливих світових подій. Тепер він зробив передбачення щодо виборів у США. І воно прозвучало досить апокаліптично. Про це пише Daily Mail.

38-річний Саломе припустив, що станеться, якщо перемогу на виборах у США здобуде Камала Гарріс. Він заявив, що США перебувають "на межі розпаду", і закликав готуватися до "тривожної ескалації напруженості", якщо Трамп програє президентські вибори.

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Утримавшись від фактичного прогнозування переможця, він заявив, що США побачать "організовану і систематичну реакцію" з боку колишнього президента і Республіканської партії в разі їхнього програшу.

За його словами, це нагадуватиме темні дні, що настали після виборів 2020 року, коли Трамп кинув виклик перемозі Джо Байдена на виборах і сотні американців влаштували "марш на Вашингтон".

Саломе заявив, що губернатори, сенатори і конгресмени-республіканці відкрито кинуть виклик федеральному уряду.

"У 2024 році поразка Трампа не буде простим політичним прощанням, це буде початок скоординованого спротиву, чогось безпрецедентного. Якщо він програє, він, імовірно, не прийме результат як легітимний", — повідомив "Живий Ностардамус".

Саломе заявив, що така роздробленість може призвести країну до свого роду "розділеного суверенітету", коли республіканські штати, заохочувані Трампом, займуть позицію масової громадянської непокори. Він додав, що, на його думку, Трамп і його команда, найімовірніше, спробують оскаржити будь-яку поразку в судах і сподіватимуться на підтримку своєї справи Верховним судом, більшість суддів якого призначені республіканцями.

Саломе припустила, що Республіканська партія може спробувати "заблокувати і уповільнити нового президента".

Екстрасенс припустив, що ця стратегія, якщо її ухвалять, може згодом сприяти повній "інституціоналізованій фрагментації" суспільства, підживлюваній засобами масової інформації, що поширюють дезінформацію.

Він вважає, що є ризик виникнення "паралельної реальності", в якій значна частина населення вважатиме новий обраний уряд "нелегітимним, корумпованим, таким, що представляє пряму загрозу "істинним американським цінностям".

Саломе попередив, що шанувальники Дональда Трампа в разі, якщо їхній кандидат не переможе, перестануть довіряти уряду, а населення буде розділене на тих, хто прийме будь-який результат виборів у США і на тих, хто вважає, що живе в "замаскованій диктатурі".

Він додав: "Наслідком цього стане глибоке відчуження, коли мільйони американських громадян повністю відключаться від традиційних джерел інформації і стануть несприйнятливими до будь-яких спроб примирення з обраним урядом".

На думку Саломе, є небезпека виникнення серйозного конфлікту в деяких штатах, де напруженість досягає найвищої точки, і це може призвести до громадянської непокори правлячому уряду.

"Ці штати, ставши менш сприйнятливими до федерального уряду, можуть почати процес децентралізації, який безпосередньо кине виклик федеральній структурі країни. Ця обстановка крайньої поляризації та недовіри до демократичних інститутів може ознаменувати початок епохи фрагментації в Сполучених Штатах, коли сама концепція "Сполучених Штатів Америки" опиниться під загрозою", — повідомив "Живий Нострадамус", зазначивши, що єдність США залежатиме від лідера, який навіть поза владою матиме унікальний і безпрецедентний вплив, здатний формувати реальність значної частини американського населення.

Нагадаємо, Дональд Трамп тим часом уже проголосував у Флориді разом із Меланією Трамп. Виступаючи перед пресою, він заявив, що дуже задоволений своєю передвиборчою кампанією.