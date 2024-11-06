Американські астронавти проголосували за президента з МКС: як їм це вдалось

Астронавтам вдалось проголосували завдяки спеціально ухваленому у 1997 році закону у штаті Техас, який дозволяє зробити вибір заочно з низької навколоземної орбіти.

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Четверо американських астронавтів з Міжнародної космічної станції Суні Вільямс, Бутч Вілмор, Дон Петтіт та Нік Гейг проголосували на президентських виборах США. Про це пише CNN.

"Не має значення, де ви сидите, стоїте чи пливете — головне, що ви голосуєте!", — підписали астронавти світлину з МКС.

Проголосувати астронавтам вдалось завдяки готовому плану дій, який був у НАСА на подібні випадки. Спеціальний закон штату Техас від 1997 року, дозволяє виконати свій громадянський обов'язок, проголосувавши заочно з низької навколоземної орбіти.

"Перед тим, як відправити астронавтам бюлетені, спочатку надсилається тестовий бюлетень з унікальним паролем. Облікові дані членів екіпажу дозволяють астронавтам отримати доступ до захищеного бюлетеня. Після успішного тестування захищений бюлетень надсилається як документ, який можна заповнити, щоб астронавти могли зробити свій вибір, зберегти його і надіслати назад. Після того, як астронавти проголосують наживо, бюлетень повертається, роздруковується і обробляється разом з іншими бюлетенями", — розповів речник окружної виборчої комісії Росіо Торрес-Сегура.

Бюлетені, заповнені в космосі, передаються на Землю так само, як більшість даних передається між космічною станцією та центром управління польотами — зашифрований текстовий документ надсилається на електронні адреси, після чого цей документ відкривають за допомогою пароля.

Нагадаємо, анонім поставив на перемогу Трампа 18 мільйонів доларів.

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