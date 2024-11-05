Вибори в США 2024: хто стане наступним президентом — онлайн

Жоден з кандидатів не має очевидної переваги, тому усе вирішуватиметься у штатах, які традиційно "коливаються". У невеликому американському містечку Діксвілл-Нотч вже оголосили перші результати виборів президента США. Фокус в режимі онлайн пропонує стежити за перебігом голосування в США.

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5 листопада проходять чергові президентські вибори в США. На посаду очільника держави претендують 45-й президент, представник від Республіканської партії Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка країни, представниця від Демократичної партії Камала Гарріс.

Останні опитування свідчать про те, що жоден з кандидатів на посаду президента США не має очевидної переваги, тому усе вирішуватиметься у штатах, які традиційно "коливаються".

Фокус пропонує своїм читачам в режимі онлайн стежити за перебігом голосування в США.

Вибори в США 2024 — текстова трансляція-онлайн

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10:14 В США завершилось перше голосування на виборах президента США, яке відбулось у містечку Діксвілл-Нотч, штат Нью-Гемпшир на півночі країни, поруч з Канадою. У містечку є лише шість виборців і результати їхнього голосування вважають символічним: вони починають "перегони". Голоси поділились порівну між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, розповіли журналісти CNN. Протягом найближчої доби свої голоси за демократку чи республіканця віддадуть мешканці 50 штатів.