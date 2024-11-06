Погрози походять з Росії: у декількох штатах "мінували" урядові будівлі під час виборів, — CNN

Журналісти підкреслили, що особливу увагу привертає те, що неправдиві повідомлення про загрозу вибуху найбільше надходять у штатах, які традиційно "коливаються" між демократами та республіканцями.

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Загроза вибуху спричинила евакуацію урядової будівлі в Західному Честері, штат Пенсильванія. Про це пише CNN

Журналісти уточнили, що в урядовій будівлі Західного Честеру розташовані служби для виборців.

"Була загроза вибуху в Центрі державних послуг у Західному Честері, штат Пенсильванія. Там знаходиться відділ обслуговування виборців, і бюлетені для голосування доставляються після 20:00. Бюлетені, надіслані поштою, збираються і підраховуються в іншому місці", — написав голова виборчої комісії округу Честер Джош Максвелл.

Наразі будівлю обшукують з собаками. Якщо нічого не буде знайдено, то незабаром усі повернуться до роботи.

Журналісти наголосили, що повідомлення про загрозу вибуху у день виборів надходили в декількох штатах, особливо у тих, які традиційно вважаються такими, що "коливаються".

"Джорджія та Арізона також повідомили про неправдиві погрози про замінування, причому офіційні особи там заявили, що вони підозрюють, що погрози походять з Росії", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, американські астронавти проголосували за президента США з Міжнародної космічної станції.

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