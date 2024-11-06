Угрозы исходят из России: в нескольких штатах "минировали" правительственные здания во время выборов, — CNN

Журналисты подчеркнули, что особое внимание привлекает то, что ложные сообщения об угрозе взрыва больше всего поступают в штатах, которые традиционно "колеблются" между демократами и республиканцами.

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Угроза взрыва вызвала эвакуацию правительственного здания в Западном Честере, штат Пенсильвания. Об этом пишет CNN

Журналисты уточнили, что в правительственном здании Западного Честера расположены службы для избирателей.

"Была угроза взрыва в Центре государственных услуг в Западном Честере, штат Пенсильвания. Там находится отдел обслуживания избирателей, и бюллетени для голосования доставляются после 20:00. Бюллетени, отправленные по почте, собираются и подсчитываются в другом месте", — написал председатель избирательной комиссии округа Честер Джош Максвелл.

Сейчас здание обыскивают с собаками. Если ничего не будет найдено, то вскоре все вернутся к работе.

Журналисты отметили, что сообщения об угрозе взрыва в день выборов поступали в нескольких штатах, особенно в тех, которые традиционно считаются "колеблющимися".

"Джорджия и Аризона также сообщили о ложных угрозах о минировании, причем официальные лица там заявили, что они подозревают, что угрозы исходят из России", — говорится в материале.

Напомним, американские астронавты проголосовали за президента США с Международной космической станции.

Фокус также предлагает своим читателям в режиме онлайн следить за ходом голосования в США.