Трамп оголосив себе президентом та пообіцяв "вилікувати" США: ключові тези з виступу (відео)

Представник Республіканської партії подякував виборцям за те, що обрали його 47-м президентом країни та зазначив, що його каденція буде "золотою ерою Америки".

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Республіканець Дональд Трамп виступив у своєму штабі та оголосив про свою перемогу на виборах президента США, які відбулися у Сполучених Штатах у вівторок, 5 листопада. Його промову транслював "Голос Америки українською".

"Я хочу подякувати американському народові за надзвичайну честь, за те, що обрали мене 47-м президентом. Я буду боротись за вас, за ваші родини, за ваше майбутнє, кожного дня буду боротись за вас. Я не заспокоюсь, поки не буде сильна, процвітаюча Америка для нас, для вас і для ваших дітей. Це буде золота ера Америки", — заявив Дональд Трамп під час промови.

Він зазначив, що це політична перемога, "якої наша країна ще раніше ніколи не бачила", яка дозволить повернути "велич Америки". Трамп зазначив, що Північна Кароліна, Джорджія, Пенсільванія, Вісконсин — це ключові штати у виборах.

"Ми зараз перемагаємо в Мічигані, Аризоні, Неваді, Алясці, і це означає, що у нас щонайменше 315 голосів виборників", — додав він.

За його словами, Америка дала республіканцям безпрецедентний, потужний мандат.

"Ми знову маємо контроль над сенатом. В Монтані, Неваді, Техасі, Огайо, Мічигані, Вісконсині, також співдружність Пенсильванія… Ми працювали з сенаторами, це були важкі перегони. Кількість перемог у Сенаті просто надзвичайна… І також видається, що ми будемо контролювати Палату представників", — відзначив Дональд Трамп.

Він також привітав "обраного віцепрезидента Сполучених Штатів" Джей Ді Венса.

"Він виявився гарним вибором. Спочатку мене критикували, але я знав, що він найкращий і у нас будуть чудові чотири роки, і ми перетворимо цю країну на щось дуже особливе", — зазначив Дональд Трамп.

У своїй промові він згадав Ілона Маска. Дональд Трамп назвав його "зіркою" та "чудовим хлопцем" і розповів, що він проводив компанію в Філадельфії та Пенсільванії, а два тижні тому запустив ракету.

"Він геній. Треба захищати наших геніїв, бо їх не так багато", — додав Дональд Трамп.

Також він пообіцяв зупинити усі війни. Трамп також наголосив, що за його каденції більше не буде жодних збройних конфліктів.

"Ми хочемо, щоб були кордони, щоб була безпека, щоб була гарна освіта, щоб було потужне військо і щоб в ідеалі ми не використовували його чотири роки. За мого президентства не було воєн, окрім того, що ми подолали ІДІЛ", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, 5 листопада пройшли вибори президента США. Спочатку було відомо, що в шести із семи штатів, які коливаються, перемагав Дональд Трамп. Потім американське видання The Hill повідомило, що Дональд Трамп вдруге обійме посаду президента США.