Трамп объявил себя президентом и пообещал "вылечить" США: ключевые тезисы из выступления (видео)

Представитель Республиканской партии поблагодарил избирателей за то, что избрали его 47-м президентом страны и отметил, что его каденция будет "золотой эрой Америки".

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Республиканец Дональд Трамп выступил в своем штабе и объявил о своей победе на выборах президента США, которые состоялись в Соединенных Штатах во вторник, 5 ноября. Его речь транслировал "Голос Америки на украинском".

"Я хочу поблагодарить американский народ за чрезвычайную честь, за то, что избрали меня 47-м президентом. Я буду бороться за вас, за ваши семьи, за ваше будущее, каждый день буду бороться за вас. Я не успокоюсь, пока не будет сильная, процветающая Америка для нас, для вас и для ваших детей. Это будет золотая эра Америки", — заявил Дональд Трамп во время речи.

Он отметил, что это политическая победа, "которой наша страна еще раньше никогда не видела", которая позволит вернуть "величие Америки". Трамп отметил, что Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Висконсин — это ключевые штаты в выборах.

"Мы сейчас побеждаем в Мичигане, Аризоне, Неваде, Аляске, и это означает, что у нас по меньшей мере 315 голосов выборщиков", — добавил он.

По его словам, Америка дала республиканцам беспрецедентный, мощный мандат.

"Мы снова имеем контроль над сенатом. В Монтане, Неваде, Техасе, Огайо, Мичигане, Висконсине, также содружество Пенсильвания... Мы работали с сенаторами, это была тяжелая гонка. Количество побед в Сенате просто чрезвычайное... И также кажется, что мы будем контролировать Палату представителей", — отметил Дональд Трамп.

Он также поздравил "избранного вице-президента Соединенных Штатов" Джей Ди Вэнса.

"Он оказался хорошим выбором. Сначала меня критиковали, но я знал, что он лучший и у нас будут замечательные четыре года, и мы превратим эту страну в нечто очень особенное", — отметил Дональд Трамп.

В своей речи он упомянул Илона Маска. Дональд Трамп назвал его "звездой" и "замечательным парнем" и рассказал, что он проводил компанию в Филадельфии и Пенсильвании, а две недели назад запустил ракету.

"Он гений. Надо защищать наших гениев, потому что их не так много", — добавил Дональд Трамп.

Также он пообещал остановить все войны. Трамп также отметил, что при его каденции больше не будет никаких вооруженных конфликтов.

"Мы хотим, чтобы были границы, чтобы была безопасность, чтобы было хорошее образование, чтобы было мощное войско и чтобы в идеале мы не использовали его четыре года. При моем президентстве не было войн, кроме того, что мы преодолели ИГИЛ", — отметил Трамп.

Напомним, 5 ноября прошли выборы президента США. Сначала было известно, что в шести из семи штатов, которые колеблются, побеждал Дональд Трамп. Затем американское издание The Hill сообщило, что Дональд Трамп во второй раз займет пост президента США.