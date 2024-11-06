Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, — СМИ

По подсчетам журналистов Fox News и The Hill, представитель Республиканской партии получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в выборах. Более того, соратники Дональда Трампа имеют преимущество в Сенате и Палате представителей.

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Экс-президент США Дональд Трамп во второй раз займет эту должность. Он одержал победу на президентских выборах в Соединенных штатах 5 ноября 2024 года. Об этом сообщает американское издание The Hill.

"Трамп получил 270 необходимых избирателей, и он становится президентом", — говорится в сообщении.

"Трамп стал избранным президентом США", — также написало издание Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Джонсона.

Как пишет издание, Трамп победил вице-президента Камалу Харрис на выборах, которые ознаменовались рядом неожиданных событий: уголовный процесс с участием Трампа во время кампании, две попытки убийства экс-президента и смена лидера демократов после того, как президент Байден выбыл из гонки.

Трамп получил 270 голосов избирателей, необходимых для победы в Белом доме, после примерно 100-дневного спринта кампании между ним и Харрис, при этом опросы в семи ключевых штатах, где происходила борьба, показали очень небольшое расхождение между двумя кандидатами вплоть до дня выборов.

Бывший президент в конце концов одержал убедительную победу, вернув Джорджию обратно в свою колонну, удерживая Северную Каролину и разрушив "голубую стену". Прогнозировалось, что он победит с небольшим количеством голосов, чего ему не удалось в 2016 году, и республиканцы сделали это только один раз с 1992 года.

Экзит-полы показали, что Дональд Трамп добился огромных успехов среди избирателей-латиноамериканцев, увеличив свои преимущества в сельской местности и почти сравнявшись с Харрис среди молодежи.

Республиканец Трамп пообещал провести крупнейшую операцию по депортации в истории страны, продолжить снижение налогов, ввести общие пошлины на иностранный импорт, отменить защиту для трансгендерной молодежи, закрыть Департамент образования и сдерживать экологические нормы. Он также дал понять, что будет пытаться наполнить свою администрацию лояльными сторонниками.

Избрание Трампа может дать президенту Республиканской партии шанс усилить консервативную власть в Верховном суде, поскольку республиканцы вернули себе большинство в Сенате. Они обеспечили себе 51/100 мест в верхней палате. В Палате представителей тоже сохраняют преимущество республиканцы — 186 против 160, которые имеют демократы.

Президент Сальвадора уже поздравил Дональда Трампа с победой.

Ранее сообщалось, как голосуют в США семь штатов, которые "колеблются". По состоянию на утро 5 ноября, в шести из семи штатов побеждал Дональд Трамп.