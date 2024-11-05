Победа Трампа на выборах в США может стать благотворной для Европы, — Politico

Европейский Союз потерял ощущение общей цели, а президентство Трампа могло бы его вернуть и спасти Европу от упадка, считает эксперт Муджтаба Рахман.

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Европейский союз сейчас имеет немало внутренних экономических проблем и проблем безопасности, решение которых поставили на паузу, а возвращение Дональда Трампа на пост президента США может стать катализатором важных изменений, пишет руководитель европейской практики Eurasia Group Муджтаба Рахман для Politico.

Эксперт отмечает, что отношения между двумя крупнейшими странами-членами ЕС Францией и Германией переживают перелом.

"Слабые лидеры, медленный рост и большие фискальные и миграционные проблемы привели к острому ощущению дрейфа на континенте", — пишет Муджатаба Рахман.

Он напомнил, что два года назад полномасштабное вторжение России в Украину побудило дало Евросоюзу общую геостратегическую цель: Германия выделила 100 млрд евро на изменения в политике обороны и безопасности в связи с вторжением России в Украину, Франция перезагрузила отношения с Восточной Европой, ЕС преодолел собственные бюджетные ограничения для обеспечения финансирования Украины и ввел далеко идущие санкции против РФ.

"Однако это ощущение цели сейчас утрачено — и, как ни странно, возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом может стать причиной возвращения этой цели", — считает автор статьи.

Муджтаба Рахман считает, что победа Трампа могла бы ускорить воплощение идеи о выпуске совместных облигаций ЕС для безопасности и обороны блока, изменить подходы к промышленной и фискальной политике, чтобы подготовиться к торговой войне с США, дать толчок Европейской комиссии к пересмотру бюджета ЕС и повысить финансовую устойчивость союза, а также перезагрузить налаживание отношений с Великобританией.

В то же время эксперт признает и риски негативного влияния президентства Трампа, который может способствовать расколу Европейского Союза.

"Его попытки разделить ЕС путем установления двусторонних отношений со странами-членами могут оказаться успешными, особенно если совместить вопросы торговли и обороны. Кроме того, частичный или, возможно, полный отказ от НАТО может спровоцировать панику среди европейцев, что приведет к ответу "каждый сам за себя", — пишет Рахман.

Автор материала говорит, что Трамп на посту президента США станет безусловным вызовом для американской демократии и всего мира, однако также может быть потрясением, необходимым для того, чтобы ЕС не впал в долговременный упадок.

Напомним, 5 ноября издание Politico также объясняло, почему Кремль заинтересован в выборах в США. По мнению журналистов, ни один из двух кандидатов в президенты не соответствует вполне желаниям Москвы.

Также Дональд Трамп 5 ноября в интервью каналу ABC заявил, что может проиграть выборы. Он уверен, что имеет существенное преимущество перед Камалой Харрис, однако не исключает возможности проигрыша, потому что "плохие вещи происходят".