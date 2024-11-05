Глава Кремля, по словам журналистов, не доверяет представителю Республиканской партии. Более того, многолетний соратник Владимира Путина Дмитрий Медведев сомневается, что Трамп сможет остановить боевые действия в Украине в пользу Москвы.

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Хотя общепринятым мнением считают, что Кремль больше поддерживает кандидатуру в президенты США Дональда Трампа, реальность для РФ такова, что ни один из двух возможных будущих президентов вряд ли обеспечит все, что хочет Москва. Об этом пишет издание Politico.

Так, например, Трамп после своей первой президентской кампании кандидат от Республиканской партии пользовался определенным восхищением Москвы. Точнее, президент России Владимир Путин восхищается восхищением Трампа Путиным.

"Кремлю нравится, что высокий и богатый Трамп испытывает абсолютный трепет перед Путиным. Это дает Путину преимущество", — говорит Нина Хрущева, профессор The New School в Нью-Йорке и правнучка бывшего советского премьера Никиты Хрущева.

Между тем, конспирологическое мышление Трампа резонирует с глубоко укоренившимся убеждением многих россиян, которое подпитывается их политиками и пропагандой, что простые американцы являются заложниками государства.

Наибольшей привлекательностью для Кремля, когда речь идет о Трампе, конечно, является его позиция по Украине. Он пообещал завершить войну за один день, вероятно, заставив Киев пойти на территориальные уступки. Его напарник Джей Ди Вэнс постоянно критикует предоставление Украине дополнительной помощи.

"Путину крайне нужна победа. Затяжной конфликт, который он не может выиграть, не способствует его легитимности", — сказал Аббас Галлямов, бывший кремлевский спичрайтер.

В Кремле также усвоили, что Трамп не всегда выполняет свои обещания. В частности, он не достиг налаживания отношений с Россией и отмены санкций Запада из-за захвата ею Крыма и восточной Украины. В РФ также сомневаются, что выборы в США изменят "враждебность Вашингтона" к России.

"Выборы ничего не изменят для России, потому что кандидаты полностью отражают двухпартийный консенсус о том, что наша страна должна быть побеждена. Трамп не может остановить войну. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. И если он действительно попытается, он может стать новым Кеннеди", — написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Кто бы ни победил на выборах, мы не видим никакой перспективы того, что Америка изменит свой русофобский курс", — заявил ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Между тем Харрис, как считают в Кремле, может поддерживать статус-кво, который, по мнению Москвы, постепенно работает на ее интересы.

"У нее такой экспрессивный и заразительный смех, это говорит о том, что она чувствует себя хорошо", — сказал он, вызвав смех у аудитории.

Впрочем, этот "комплимент" эксперты оценивают как традиционную операцию прикрытия КГБ, направленную в пользу Трампа.

В Кремле убеждены, что при Камале Харрис будет продолжен статус-кво, который, по мнению Москвы, играет в ее пользу, поскольку решимость Запада ослабевает против неустанного наступления России.

"Как поборник внешнеполитического истеблишмента США, Харрис также предлагает Путину идеальное преимущество, а также оправдание для его бесконечной войны против того, что он называет "американской гегемонией", — пишет издание.

Напомним, что между главными претендентами Дональдом Трампом и Камалой Харрис продолжается ожесточенная гонка, во время которой оба кандидата активно пытаются привлечь на свою сторону известных людей, в частности звезд шоу-бизнеса.